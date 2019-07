Drone Delivery Canada-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Drone Delivery Canada ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Produktion und den Vertrieb von Dronen spezialisiert hat, die zu logistischen Zwecken eingesetzt werden, beispielsweise um Waren von einem Depot zum nächsten zu transportieren. Vor allem in den ländlichen Regionen Kanadas stellen Dronen in diesem Sinne eine geeignete logistische Lösung dar. Die Aktie ist an der Technologiebörse Nasdaq ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



