Drone Delivery Canada Aktie: Das sieht nicht gut aus!

An der Börse sorgt Drone Delivery Canada dieser Tage nur für wenige strahlende Gesichter. Seit Anfang des Monats ist die Aktie vermehrt unter Druck geraten. Dieser Trend setzte sich am Freitag mit einem Minus in Höhe von 4,5 Prozent fort und beförderte den Kurs auf nun nur noch 0,96 Euro. Damit verpasste das Papier die Marke von 0,98 Euro, dort kam ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.