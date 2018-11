Drone Delivery Canada Aktie: Das ist spitze!

Gegen Ende einer höchst erfolgreichen Handelswoche konnte die Drone Delivery Canada Aktie an den europäischen Börsen weitere Gewinne verbuchen. Bereits im frühen Handel übernahmen die Bullen am Donnerstag das Kommando. Entsprechend prägte sich ein Plus von über sechs Prozent aus, welches den Titel zuletzt auf 1,12 Euro führte. Die Gewinne von mehr als zehn Prozent, welche für die aktuelle Handelswoche zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.