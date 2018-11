Drone Delivery Canada Aktie: Weiterhin gut im Rennen

Zumindest an den europäischen Börsen gelang es der Drone Delivery Canada Aktie am Freitag, ihre starke Form zu untermauern. Bereits am Vormittag bildeten sich weitere Kursgewinne von rund 2,7 Prozent aus. Diese hoben die Notierung zuletzt auf 1,13 Euro. Hält die Unterstützung auf diesem hohen Niveau, so geht das Papier des kanadischen Unternehmens mit einer höchst erfolgreichen Bilanz ins Wochenende.

Ein Beitrag von Robert Sasse.