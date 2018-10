Drone Delivery Canada Aktie: Warten auf den Turnaround!

Anleger von Drone Delivery Canada müssen sich beim Warten auf einen Aufwärtstrend weiterhin in Geduld üben. In der vergangenen Woche sah eigentlich noch alles gut aus. Am Freitag gelang es dem Titel, sich bis auf 1,06 Euro zu verbessern und damit ein deutliches Zeichen zu setzen.

In der laufenden Woche kam es aber wieder zu Verlusten, welche den Kurs zeitweise unter die

Ein Beitrag von Robert Sasse.