Drone Delivery Canada Aktie: Stabilisierung zur Wochenmitte

Die letzten Handelstage brachten viel Bewegung in der Drone Delivery Canada Aktie. Ihr gelang es zeitweise, sich sehr nahe an die Notierung von 1,10 Euro heranzutasten. Zum Mittwoch setzte nun eine Seitwärtsbewegung ein, die den vergangenen Turbulenzen zunächst ein Ende bereiten könnte. Am europäischen Markt erzielte das Papier ein deutliches Plus von 3,11 Prozent.

Drone Delivery Canada Aktie: Langfristige Hoffnungen

Kurz vor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.