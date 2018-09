Drone Delivery Canada Aktie: Das Spiel mit dem Feuer!

So mancher Anleger von Drone Delivery Canada dürfte am Donnerstag mit Entsetzen auf den Börsenticker geblickt haben. Nach anhaltenden Verlusten begab die Aktie des Unternehmens sich auf ein gefährliches Niveau und verschlechterte sich im Tief bis auf 0,87 Euro. Die Unterstützung bei 0,86 Euro kam damit wieder in den Fokus. Glücklicherweise hielten die Bullen dem Druck der Bären aber stand und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.