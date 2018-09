Drone Delivery Canada Aktie: Setzen die Bären sich durch?

Bei der Aktie von Drone Delivery Canada haben es die Bullen derzeit sichtlich schwer. Zwar gibt es immer wieder kurze Gegenbewegungen zum Abwärtstrend in der laufenden Woche, denen fehlt es aber an Durchschlagskraft. Die Zwischenhochs sowie die Tiefs fallen jetzt immer geringer aus. So ging es etwa am Montag noch bis auf 0,99 Euro hinauf, während am Dienstag 0,95 das höchste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.