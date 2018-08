Drone Delivery Canada Aktie: Neue Negativrekorde in Sicht!

Die Aktie von Drone Delivery Canada verabschiedete sich am Freitag mit Verlusten in Höhe von 4,5 Prozent und einem Kurs von 0,96 Euro ins Wochenende. Damit erreichte der Titel ein neues 4-Wochen-Tief und die nächsten Negativ-Rekorde sind schon in Sicht. Sollten die Kursverluste in der neuen Woche anhalten, könnte Drone Delivery Canada recht schnell auf das 6-Monats-Tief bei 0,86 Euro zurückfallen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.