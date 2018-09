Drone Delivery Canada Aktie: Nahezu unverändert!

Obwohl bei der Aktie von Drone Delivery Canada in den letzten Tagen viel Bewegung zu spüren war, erinnert die Charttechnik derzeit sehr an einen Seitwärtstrend. Der wird zwar in einer recht breiten Spanne zwischen 0,92 Euro und 0,99 Euro vollführt, klare Signale finden sich allerdings weiterhin nicht.

Am Freitag verabschiedete die Aktie sich jetzt mit einem Kurs von 0,94 Euro ins Wochenende

Ein Beitrag von Robert Sasse.