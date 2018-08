Drone Delivery Canada Aktie: Kommt nicht vom Fleck!

Insgesamt konnte die Aktie von Drone Delivery Canada sich in der laufenden Woche wieder leicht verbessern, nachdem das Papier zuvor einen anhaltenden Abwärtstrend durchlief. Im Handel am Donnerstag konnte sogar die Marke von einem Euro wieder erreicht werden. Am Freitagmorgen ging es dann aber wieder um 3,7 Prozent zurück auf 0,97 Euro.

Unter dem Strich zeigt sich die Aktie damit zwar stabil, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.