Drone Delivery Canada Aktie: Jetzt könnte alles ganz schnell gehen!

Die Verlustserie bei der Aktie von Drone Delivery Canada setzt sich am Donnerstag weiter fort. Schon am Morgen stürzte der Kurs um 7,5 Prozent in die Tiefe und erreichte bei 0,84 Euro ein neues 6-Monats-Tief. Damit verfehlt der Titel seine letzten noch verbliebenen Unterstützungen und sorgt für neue Verkaufssignale. Anleger blicken jetzt zunächst in einen tiefen Abgrund.

Ein Beitrag von Robert Sasse.