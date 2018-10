Drone Delivery Canada Aktie: Ist der Weg jetzt frei?

Am Mittwoch konnte Drone Delivery Canada seine Anleger wieder mit guten Neuigkeiten verwöhnen. In den Gemeinden Moosonee und Moose in Ontario sind dem Unternehmen gleich mehrere erfolgreiche Transporttestflüge gelungen. Das Projekt war von den zuständigen Behörden abgesegnet und lief vom 17. September bis zum 28. September. Einmal mehr unterstreicht Drone Delivery Canada, wie weit die eigene Technik schon fortgeschritten ist.

Ein Beitrag von Robert Sasse.