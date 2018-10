Drone Delivery Canada Aktie: Immer wieder das gleiche Spiel!

Es war in dieser Woche nicht der erste Versuch der Käufer, die Aktie von Drone Delivery Canada wieder über die Marke von einem Euro zu befördern. Schon mehrfach scheiterte das Papier daran, den dortigen Widerstand zu überwinden. Auch am Montag ging es im Handelsverlauf wieder abwärts, nachdem das Papier zeitweise schon auf 0,99 Euro geklettert war. Am Dienstag steht der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.