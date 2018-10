Drone Delivery Canada Aktie: Da hilft nur Abwarten!

Trotz so mancher positiver Neuigkeit will es der Aktie von Drone Delivery Canada immer noch nicht gelingen, sich über die Marke von einem Euro zu begeben. In der laufenden Woche starteten die Käufer mal wieder einen Angriff, das Papier prallte letztlich aber bei 0,99 Euro wieder nach unten ab. Vieles deutet jetzt auf einen anhaltenden Seitwärtstrend hin, der sich in einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.