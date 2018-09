Drone Delivery Canada Aktie: Bis in den letzten Winkel!

Nach langem Warten können sich Anleger endlich wieder über Neuigkeiten zu Drone Delivery Canada freuen. Wie das Unternehmen am Donnerstag ankündigte, steht ein neues Pilotprojekt in den Gemeinden Moosonee und Moose Factory in Ontario an. Ziel dabei ist es, ein Projekt zur Erreichung von abgelegenen Gemeinden umzusetzen. Solche sind im großen Kanada sehr häufig anzutreffen, insgesamt gibt es mehr als 1.000 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.