Drone Delivery Canada Aktie: Besser als nichts!

Sensationell gut ist es nicht gerade, was die Aktie von Drone Delivery Canada am heutigen Freitag aufs Parkett legt. Im morgendlichen Handel geht es um magere 1,66 Prozent bergauf. Das Papier erreicht mit 0,92 Euro aber eine wichtige Linie. Hier verläuft die untere Grenze eines Seitwärtstrends, in dem sich der Titel seit einigen Wochen befindet.

Zuvor ging es noch bis auf 0,88

Ein Beitrag von Robert Sasse.