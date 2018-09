Drone Delivery Canada Aktie mit Aufbäumen zum Wochenausklang

Am Donnerstag konnte die Drone Delivery Canada Aktie ihre Anleger noch einmal mit einem positiven Handelsstart überzeugen. Zuletzt notierte das Papier bei 0,93 Euro, was einem deutlichen Plus von 0,87 Prozent entspricht. Die in dieser Woche wenig verwöhnten Anleger werden so etwas versöhnlicher auf diese Handelswoche blicken, in der das Papier immer wieder unter Druck geriet.

Drone Delivery Canada Aktie mit durchwachsener ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.