Drone Delivery Canada Aktie: Absturz!

Am Montagmorgen gab es bei der Aktie von Drone Delivery Canada noch leichte Zugewinne zu vermelden. Die konnte das Papier über den Tag aber nicht halten. Stattdessen knickte der Titel weiter ein und verlor unter dem Strich 2,6 Prozent an Wert. Damit landete Drone Delivery Canada auf einem Kurs von nur noch 0,92 Euro, was für die weitere Entwicklung keine gute ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.