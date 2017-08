Die Drone Champions League liefert beim FL1 Grand Prix Liechtenstein Highspeed aus dem Herzen des Fürstentums

Vaduz (ots) - Liechtenstein steht vom 1. - 3. September im Fokusder Drohnenwelt. Die Hauptstadt des Fürstentums, Vaduz, verwandeltsich dabei zur Rennstrecke für die 32 besten Piloten der Welt. Dieserzweite Tourstop der Saison folgt auf das außerordentlich erfolgreicheSpektakel auf dem Champs Elysées in Paris, an welchem 180.000Zuschauer live vor Ort hautnah dem Renngeschehen mitfieberten.Das Fürstentum als "Monaco des Drone Racings"Die Zentrale der Drone Champions AG (Organisator und Vermarkterder Drone Champions League) ist selbst in Liechtenstein ansässig undhat hierdurch einen persönlichen wie geographischen Bezug zumFürstentum. Anlehnend an das internationale Rennspektakel der Formel1 in Monaco wird das Pendant des Drohnenrennsports während dennächsten drei Jahren direkt im Herzen der Stadt, in unmittelbarerNähe des Landtages in Vaduz stattfinden.DCL Live - in mehr als 100 LänderHinausgetragen wird das Mega-Event im kleinen Fürstentum dankUnterstützung von internationalen TV-Stationen in über 100 Ländern.Zusätzlich wird eine live Übertragung per Livestream auf derDCL-Facebook-Seite und dem DCL YouTube-Kanal angeboten. Dieeinzigartigen Bilder für die Ausstrahlung werden unter anderem miteiner über 150 Meter langen "Cable Cam" eingefangen, welche erstmalsin Liechtenstein zum Einsatz kommt.Pressekontakt:Stefan DettmeringP: +49 69 678 3142-15E: dettmering@toll-r.comChristian RebelP: +49 69 678 3142-16E: rebel@toll-r.comLisa SchwarzP: +49 69 678 3142-18E: schwarz@toll-r.comSeçkin ÖzdündarP: +49 69 678 3142-19E: oezduendar@toll-r.comOriginal-Content von: DRONE CHAMPIONS AG, übermittelt durch news aktuell