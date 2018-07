Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstag, 26. Juli 2018, 20:15bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-WürttembergStephanie Haiber moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Nilgans, Tigermücke und Kalikokrebs - wie gefährlich sind invasiveArten?Nilgans, Kirschessigfliege oder Buchsbaumzünsler gehören zu denrund 170 invasiven Tier- und Pflanzenarten, die laut Bundesamt fürNaturschutz negative Folgen für die heimische Natur, Landwirtschaftund Gesundheit haben können. So verschärft die Pflanze AmbrosiaAllergien bei Allergikern und der amerikanische Flusskrebs stellt dasÖkosystem ganzer Gewässer auf den Kopf. Eingewanderte Arten gehörenseit Jahrhunderten dazu, sagen die Einen. Andere verweisen aufmilliardenschweren volkswirtschaftlichen Schaden und fordernkonsequente Bekämpfung. Gast im Studio ist Axel Weiß, SWRUmweltredaktion.Vor Ort - Eindringlingen auf der SpurIn Stuttgarter Parks einen Nilgans-freien Platz zu finden, istnicht einfach. In Karlsruhe trifft Reporterin Alexandra Gondorf aufweitere invasive Arten: Ambrosia, den Kalikokrebs und die Tigermücke.Waldbrandgefahr - ist das Land ausreichend gewappnet?Mit den steigenden Temperaturen steigt auch die Waldbrandgefahr imLand. Städte sprechen Grillverbote aus. Im Nationalpark sind dieRanger Wildcampern auf der Spur, die unerlaubt zündeln. Wie gut sinddie Feuerwehren vorbereitet?Goethe, Bratwurst, Mesut Özil - was ist deutsch?Mesut Özil ist aus der deutschen Nationalelf zurückgetreten. Erfühlt sich diskriminiert und fragt: "Gibt es Kriterien, einvollwertiger Deutscher zu sein, die ich nicht erfülle?"Baden-Württemberger/innen machen sich Gedanken, was ihrer Meinungnach zum Deutsch-Sein dazu gehört und was nicht. Vor allem: warum? Esentsteht das Bild eines Muster-Deutschen - ein Experiment zwischenWirklichkeit, Traditionsbildern und Vorurteilen.Kleiner Trinkhalm - großer UmweltsünderJährlich landen in der EU so viele Plastik-Strohhalme auf demMüll, dass sie aneinandergereiht 200 Mal die Erde umrunden könnten.Hierzulande wird nach Alternativen geforscht: essbaren Röhrchen ausApfeltrester zum Beispiel. Können sie die Plastikhalme ersetzen?Die AfD und ihre UnterstützerSeit Jahren veranstaltet der "Verein für Rechtsstaatlichkeit" ausStuttgart Events und Kampagnen für die AfD. Er hat dafür eineSchweizer PR-Agentur engagiert. Jetzt geht der AfD-ParteivorsitzendeJörg Meuthen auf Distanz zu seinen Unterstützern. Was stecktdahinter? Gast im Studio ist Ulrich Eith, Professor am Seminar fürWissenschaftliche Politik der Universität Freiburg."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit StephanieHaiber berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell