Droht bei EVOTEC jetzt der Ausverkauf?   

EVOTEC-Anteilseigner brauchen heute mal wieder starke Nerven. Das Kurstableau weist nämlich ein Minus von 3,75% aus. Nur noch 20,30 Euro müssen damit für eine Aktie gezahlt werden. Geht den Anlegern hier nun die Luft aus?

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. Denn EVOTEC rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch 9,7%. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 18,50 Euro. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Bei EVOTEC ist also die Zeit für mutige Schnäppchenjäger gekommen. Schließlich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so günstig. Kritiker sehen in dem momentanen Fall vermutlich nur den Anfang einer längeren Abwärtswelle.

