Drohnenversicherung: Das müssen Flugkünstler wissen

Berlin (ots) - Bis zum Jahr 2020 wird die Zahl der Drohnen aufmehr als eine Million steigen, schätzt die Deutsche Flugsicherung.Kein Wunder, denn Einsteiger-Geräte sind mit unter 60 Euromittlerweile sehr günstig zu haben. Doch Drohnen sind nicht nurSpielzeug, sondern gelten als Luftfahrzeuge und müssen daherzumindest haftpflichtversichert sein. Der gemeinnützigeVerbraucher-Ratgeber Finanztip erklärt, was Drohnen-Besitzer wissenmüssen.Wer seine Drohne außerhalb der eigenen vier Wände fliegen lassenwill, braucht wie beim Auto eine Haftpflichtversicherung. Kommt eszum Unfall, zahlt die Versicherung die Schäden, die die Drohneverursacht. "Fällt die Drohne beispielsweise in den Wintergarten desNachbarn und zerstört eine Scheibe, kann das richtig teuer werden",sagt Silke Kursawe, Versicherungsexpertin bei Finanztip. "Wer seineDrohne nur privat nutzt, muss aber keine eigeneDrohnen-Haftpflicht-Versicherung abschließen, da reicht in der Regeldie normale Privathaftpflicht." Für sehr hochwertige Drohnen kannsich eine spezielle Drohnen-Kasko-Versicherung lohnen. Diese zahltdann auch für die Schäden an der Drohne selbst.Die aktuelle Haftpflichtversicherung prüfenUm sicherzugehen, dass auch Drohnen-Schäden versichert sind,sollten Verbraucher unbedingt ihren Haftpflichtvertrag prüfen."Fragen Sie Ihren Versicherer, ob Ihre bisherigeHaftpflichtversicherung bereits Drohnen-Schäden abdeckt", rätKursawe. "Falls nicht, sollten Verbraucher auf einen aktuellen Tarifmit Drohnenversicherung umstellen." Grundsätzlich gilt derHaftplicht-Schutz für die ganze Familie; Freunde und Bekannte sindhingegen ausgeschlossen. Wichtig ist: Die Versicherungssumme solltemindestens 10 Millionen Euro betragen. "Lesen Sie vorVertragsabschluss unbedingt auch das Kleingedruckte", rät Kursawe."Denn manche Versicherer schränken den Schutz beispielsweise in Bezugauf das Gewicht der Drohne ein."Drohnen dürfen nur über unbebauten Gebieten fliegenWer seine Drohne draußen steigen lässt, sollte sich immer an dieDrohnenverordnung des Bundesverkehrsministeriums halten. Denn wirddas Fluggerät regelwidrig genutzt, zahlen einige Versicherer nicht.Die wichtigsten Regeln: Es darf nur über unbebauten Gebieten geflogenwerden. Zu Flughafenzäunen ist ein Abstand von 1,5 Kilometerneinzuhalten, die maximale Flughöhe beträgt 100 Meter. Wiegt dieDrohne mehr als 250 Gramm, muss sie eine Plakette mit dem Namen desBesitzers tragen. Ist das Gerät schwerer als 2 Kilogramm, braucht derPilot einen Drohnenführerschein, ab fünf Kilo ist sogar einebehördliche Erlaubnis nötig.