Drohnensichtung am Frankfurter Flughafen lässt Ermittler rätseln

FRANKFURT (dpa-AFX) - War es wirklich eine Drohne, die am Freitag den Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen für eine halbe Stunde lahmgelegt hat? Einen Tag später ist sich die Polizei da nicht mehr so sicher.



"Ob es eine Drohne war oder möglicherweise auch etwas ganz anderes, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag in Frankfurt. Denn es seien lediglich zwei Drohnensichtungen gemeldet worden - tatsächlich gesehen habe keiner der Ermittler die mysteriösen Flugobjekte.

Obwohl sich die Bundespolizei sofort mit einem Hubschrauber auf die Suche gemacht hatte, fehlte von den mutmaßlichen Drohnen bis zum Samstag jede Spur. Auch eine Sprecherin der Frankfurter Polizei sprach von einer "seltsamen Angelegenheit". Was genau am Himmel flog und ob dort überhaupt etwas unterwegs war, sei völlig unklar.

Der Flugbetrieb war am Freitag um 17.45 Uhr nach einer halben Stunde Unterbrechung wieder aufgenommen worden. An Deutschlands größtem Airport waren an dem Tag bis zum Abend rund 60 der 1439 Flüge annulliert worden, die meisten allerdings im Zusammenhang mit einer Computerpanne im Flugsicherungszentrum Langen./cru/DP/zb