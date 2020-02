Drohnen von MMC im Einsatz gegen den neuen Coronavirus-Ausbruch

Peking (ots/PRNewswire) - Der Jahresanfang 2020 ist für die meisten Chinesenkein gewöhnlicher: Nach dem plötzlichen Ausbruch des Coronavirus zunächst imchinesischen Wuhan taten sich schnell alle Städte zusammen, um mit vereintenKräften dagegen anzukämpfen. Shenzhen MicroMultiCopter (MMC) reagierte schnellund setzte unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) zur Präventionslösung und ein Team ausüber 200 Personen ein. Mit mehr als 100 Drohnen, die in viele Städte wieShanghai, Guangzhou, Zhaoqing, und andere Gebiete entsendet wurden, eilten diesean die Frontlinie, um den Kampf zu unterstützen. Die Ansteckungsgefahr für dieHilfskräfte an der Frontlinie wurde so drastisch reduziert.I. Informationsübertragung aus der LuftAnstelle künstlicher Überwachung können die Drohnen 360°-Patrouillendurchführen, um die Situation am Boden mit Hilfe von Kameras mit 40-fachem Zoomzu erfassen. Menschenmengen und Personen, die keine Schutzmasken tragen, könnenaufgespürt werden und von den Kommandanten mithilfe von Megafonen, die sich anBord befinden, aufgelöst werden. Täglich werden solche Informationsflüge vonDrohnen in unterschiedlichen Städten und Gebieten durchgeführt.II. Besprühung mit DesinfektionsmittelnDrohnen von MMC werden von Bahnhöfen, Supermärkten bis hin zu kleinen Innenhöfenüberall dort eingesetzt, wo eine Desinfizierung öffentlicher Plätze vonnötenist. Anders als bei herkömmlichen Methoden wird durch den Einsatz von Drohnender direkte Kontakt vermieden, besonders dort, wo eine Desinfizierung regelmäßigvorgenommen werden muss.III. Wärmesensorik aus der LuftDrohnen mit Wärmekameras erkennen automatisch jeden Menschen mithilfe vonhochpräzisem Infrarot. Sie werden in Gebieten mit hohem Personenaufkommenbereits in großem Umfang eingesetzt, um die Verwaltung und Evakuierung vor Ortzu erleichtern.IV. VerkehrskontrolleSeit dem ersten Februar arbeiten die Teams von MMC mit der Verkehrspolizeizusammen, um den Verkehrsfluss zu überwachen. Da sie ein größeres Gebietabdecken als fest angebrachte Kameras, beschleunigen die Drohnen der MMC dieLösungsfindung für die Kommandanten erheblich."Anders als in vergangenen Jahren, als wir Streife fahren und so Informationensammeln mussten, können wir jetzt alles mithilfe der Drohnen in Erfahrungbringen," freute sich ein lokaler Verkehrspolizist und lobte die neueVorgehensweise."Zunächst wurden unsere Drohnen nur zur Informationsübertragung aus der Luftverwendet, aber verstärkt werden sie bei zunehmend ernster Lage an der Fronlinieeingesetzt und weitere Funktionsbereiche werden benötigt, weshalb wir sofort einonline F&E-Team zusammengestellt und die Lösungen verwirklicht haben," so LuZhihui, Vorsitzender bei MMC.Da das Unternehmen über die gesamte Lieferkette für industrielle UAV verfügt,bietet MMC nicht nur die Gesamtlösungen, sondern auch die Schlüsselteile und dieKooperation mit den OEM- und ODM-Partnern. MMC will den Automatisierungsgradsteigern, so dass die Menschen sicherer, kostengünstiger und effizienterarbeiten können.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1087989/MMC.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1087995/MMC_missions.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1087993/MMC_monitoring.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1087991/MMC_industrial_supply.jpgPressekontakt:info@mmcuav.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126272/4516173OTS: MicroMultiCopter Aero Technology Co., Ltd.Original-Content von: MicroMultiCopter Aero Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell