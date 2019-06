Drohnen über deutschen Städten: Zukunftsmusik oder bereits Zukunftsmarkt? (FOTO)

Berlin/Karlsruhe (ots) -Vor dem Hintergrund des Förderprogramms der Bunderegierung fürDrohnen und Flugtaxis sowie der Vorstellung des CityAirbus inIngolstadt im März, trafen sich jetzt Experten in Berlin zu einemRound Table. Auf Einladung der größten Drohnenmesse in Europa, derINTERAERIAL SOLUTIONS part of INTERGEO (17.-19. September 2019 inStuttgart) gingen sie der zentralen Frage nach, ob Drohnen überhauptschon erfolgreich und wirtschaftlich in Deutschland eingesetzt werdenoder ob Wunsch und Wirklichkeit hier noch auseinanderklaffen?Einen ersten Status gab Kay Wackwitz von DRONE INDUSTRY INSIGHTS.Er präsentierte die Ergebnisse des UAV-Drohnenbarometer 2019, das imJuni veröffentlicht wird. Es zeige sich, "dass der große Hype nuneiner Konsolidierung gewichen ist und dass in vielen BereichenDrohnentechnologie bereits ein gängiges Werkzeug geworden ist."Wackwitz ist sich sicher, "dass Drohnen und Drohnentechnologie mitihrem großen Potenzial nicht mehr aufzuhalten sind." DieAnwendungsmöglichkeiten für Drohnen sind enorm. Längst geht es nichtmehr um die Technologie allein. "Die zentrale Frage ist, wie und woDrohnentechnologie eingesetzt werden kann", stellte Achim Friedl,Vorstandsvorsitzender des UAV DACH, dem führenden Lobbyverband fürkommerzielle unbemannte Luftfahrt in Deutschland fest.Sind Flugtaxis und Drohnen eigentlich das Gleiche?Zur Frage, inwiefern man überhaupt von einer homogenen Branchesprechen könne, sagte Marian Kortas, Leiter Flugbetrieb, Technik undSafety beim Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e.V.:"Die Anwendungsformen für Drohnen sind sehr vielseitig und reichenvon spezialisierten Drohnen für den kommerziellen Einsatz bis hin zueinfachen Hobbydrohnen. Drohnen sind heute Teil der Luftfahrt -entscheidend ist aber, dass sie sicher in den Luftraum integriertwerden, damit die Potenziale der Technologie auch gehoben werdenkönnen."Drohnen als Problemlöser der IndustrieIn der Industrie sieht man Drohnen als Lösungsbringer. SaschaSchmel, Geschäftsführer des Fachverbandes Fördertechnik undIntralogistik im VDMA, berichtete von ersten positivenTestanwendungen im innerbetrieblichen Warentransport. In derInspektion und Überwachung sind Drohnen bereits erfolgreich imEinsatz. Im Arbeitskreis, den der Fachverband aufgrund des großenInteresses seiner Mitglieder gründete, stehe das Thema Schnittstelleganz oben auf der Agenda: "Es geht um die Kernfrage, wie wir denDrohnen Waren übergeben können. Hier wird u. a. intensiv anVernetzungskonzepten und Plattformlösungen gearbeitet."Drohnen in StädtenJuliane Jähnke vom 2017 gegründeten DRONE THINK TANK plädiertedafür, generell stärker sichtbar zu machen, was Drohnen zu leisten imStande sind: "Drohnen können vielmehr als nur Logistik undBlutkonserventransport." Sie forderte, die unstreitig in Deutschlandexistente Technologiekompetenz, stärker in Themen wie Smart Cityeinzubringen: "Wir sind aktuell nur so gut, wie man es zulässt. DieTechnologie muss stärker eingebunden werden."Lisa Kinne, vom Bitkom bestätigte das große Interesse innerhalbdes Digitalverbandes am Thema Drohne: "Wir beobachten die Technologieals Verband mit den unterschiedlichsten Mitgliedern nicht singulär,sondern vor allem industrieübergreifend, z. B. in der Landwirtschaftoder auch im Kontext Smart City."Sinnhaftigkeit und RegularienSascha Schmel ergänzte, dass es wichtig sei, sich auf sinnvolleund wirtschaftliche Anwendungen zu konzentrieren. "Eine fünfte odergar sechste Zustellung nach dem Liefertransporter macht für michkeinen Sinn. Es ist eine Frage der Dosis und die Effizienz derTechnologie muss immer im Mittelpunkt stehen."Kevin Behnisch, Mitglied der Geschäftsführung der DeutschenKommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN undVDE forderte bessere und offener regulatorische Voraussetzungen:"Meist präsentieren wir in Deutschland innovative Technologien alsErster, werden dann jedoch durch Verwaltungsvorschriften ausgebremstund sind einfach zu schwerfällig in der Umsetzung. Wir können dieTechnologieführerschaft im Bereich Drohne nur behaupten, wenn wir dasThema durch den realen Einsatz weiterentwickeln. Normen und Standardskönnen dabei unterstützen, schnell den aktuellen Stand der Technikabzubilden und die notwendige Sicherheit für die Gesellschaft zugewährleisten."Marian Kortas vom BDL stellt fest, dass weitere Fortschritte vonvielen Stellschrauben abhängen: "An vielen einzelnen Stellen müssenLeute tätig werden. Es bedarf Unternehmen, die mutig genug sind,Drohnen und Drohnentechnologie einzusetzen und es bedarf einerweitsichtigen Politik, die den Rahmen für die sichere Nutzung vonDrohnen setzt. Wir brauchen weitergehende Regelungen für dieSicherheit, etwa eine Registrierungspflicht für Drohnen und derenNutzer, sowie einer Vereinfachung der Genehmigungsprozesse."Achim Friedl vom UAV DACH fordert eine stärkere Förderung durchdie Wirtschaftspolitik sowie dringend eine Zentralisierung für dieErteilung von Betriebserlaubnissen. "Die Sicherheitspolitik mussverstehen, dass Drohnen nichts Schlechtes sind." Eine großeHerausforderung sieht Friedl als unmittelbare Folge derAnwendungsvielfalt: "Wir können einzelne Marktsegmente nur fördern,wenn die Beteiligten an einem Tisch zusammenkommen. Die Spezifikajedes einzelnen Bereichs muss beackert werden - egal ob Polizei,Forst- oder etwa Landwirtschaft."Neben der Regulierung sehen die Teilnehmer die größteHerausforderung immer noch in der gesellschaftlichen Akzeptanz derTechnologie. Themen, wie Sicherheit, die Gefahr staatlicherÜberwachung, das Ausspähen der Privatsphäre, Interessenkonflikte etwamit der Sportfliegerei, die teils irreführende Art der Kommunikationund der teilweise Missbrauch der innovativen Technologie als PR- undMarketingmaßnahme, rufen in weiten Teilen der Gesellschaft starkeRessentiments hervor.Diesen müsse "man kontinuierlich und besser mit konsequenterAufklärung, einer verantwortungsvollen Kommunikation sowie denzahlreichen Erfolgsgeschichte begegnen", so Kay Wackwitz: "Sichverantwortungsvoll mit Risiken und Herausforderungen auseinander zusetzen ist richtig und wichtig. Über die INTERAERIAL SOLUTIONSAuf der IAS part of INTERGEO (17.-19. September, Messe Stuttgart)werden ca. 300 Aussteller, und über 10.000 Fachbesucher aus Europa,Nordamerika und Asien erwartet. In der Flight Zone werden an allendrei Tagen Live-Demonstrationen der führenden Anbieter durchgeführt.Mit dem EUROPEAN DRONE SUMMIT (EDS) findet Europas wichtigsteDrohnenkonferenz am 18./19.09.2019 parallel statt.Ebenso im Rahmen der INTERGEO findet die SMART CITY SOLUTIONS miteigenem Messebereich und hochrangigem Konferenzproramm statt. 