Drohnen kommen endlich für die Lieferung im Einzelhandel

Unbemannte Flugzeuge, besser bekannt als Drohnen, sind seit einigen Jahren eine Technologie, die kurz vor dem Einsatz im Einzelhandel steht. Amazon hat sie getestet, und Chipotle hat sie in einem Laden benutzt, um Burritos zu servieren, was mehr ein Werbegag als ein praktischer Einsatz war. Aber jetzt wird Walgreens (WKN:A12HJF) diese Idee endlich Realität werden lassen, zumindest in begrenztem Rahmen.

Die Apothekenkette hat sich mit Alphabet (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) zusammengeschlossen, um die sogenannte „Store to door“-Lieferung von „Gesundheits- und Wellness-, Lebensmitteln und Getränken sowie Convenience-Artikeln mittels modernster Drohnentechnologie innerhalb weniger Minuten anzubieten“, so eine Pressemitteilung.

Es ist eine sehr begrenzte Markteinführung, die ab Oktober nur in Christiansburg, Virginia, verfügbar ist, aber es ist ein Meilenstein, der den Beginn des Technologietransfers von der Science-Fiction zur Realität markieren könnte. Drohnen werden den Himmel von New York, Los Angeles oder Boston nicht umgehend füllen, aber das könnte ein Vorläufer dafür sein.

Wie wird es funktionieren?

Wing ist der erste Drohnenbetreiber, der von der Federal Aviation Administration (FAA) zur Auslieferung zugelassen wurde. Die Versuche in Christianburg gelten als Pilotprojekt, um zu verstehen, wie Drohnen in weiteren Städten eingesetzt werden können.

Walgreens-Kunden können aus mehr als 100 Produkten und sechs vorselektierten „Paketen“ für die Lieferung wählen. Diese Pakete betreffen Allergie, Baby, Husten/Erkältung, Erste Hilfe, Schmerzen und Kindersnacks. Die Drohnen können keine rezeptpflichtigen Medikamente liefern. Bestellungen werden über die Wing-App für die Drohnenlieferung aufgegeben.

„Walgreens sucht weiterhin nach Partnerschaften, um unser Kundenerlebnis zu verändern und zu modernisieren, und wir sind stolz darauf, der erste Einzelhändler in den USA zu sein, der mit Wing eine kommerzielle On-Demand-Drohnenlieferoption anbietet“, sagte Walgreens Chief Innovation Officer Vish Sankaran in einer Pressemitteilung.

„Das ist die Art von Omnichannel-Partnerschaft und Angebot, die den Komfort für unsere Kunden neu definieren kann – die Lieferung von Artikeln an Haushalte in Minuten, nicht in Stunden oder Tagen.“



Der Ort für den Test wurde gewählt, weil Christianburg in der Nähe der Universität Virginia Tech liegt, wo Wing seine Drohnen seit 2016 testet. Walgreens stellte fest, dass 78 % der US-Bevölkerung innerhalb von fünf Meilen von einem seiner Geschäfte leben, was das Unternehmen zu einem idealen Kandidaten für die landesweite Einführung von Drohnen macht.

Die Zukunft ist jetzt

Drohnen scheinen unvermeidlich zu sein, aber wie weit verbreitet sie sein werden und wie schnell das passiert, hängt sehr von diesem Test ab. Walgreens und Wing müssen zeigen, dass ihre Flieger sicher und unauffällig sind. Niemand will von einer Drohne getroffen werden oder laute Flugzeuge in seiner Nachbarschaft landen sehen. Der Standard für diesen Test wird hoch sein, weil er so auffällig ist. Eine verunglückte Drohne oder verletzte Person wird in den nationalen Medien Aufmerksamkeit erregen und eine breitere Anwendung dieser Technologie verzögern.

In einer kleinen Stadt in der Nähe des Colleges zu beginnen, wo die Technologie seit über zwei Jahren getestet wird, ist sinnvoll. Wenn Walgreens und Wing beweisen können, dass diese Technologie lebensfähig, sicher und im Allgemeinen nicht störend ist, dann kann der Himmel buchstäblich die Grenze für andere Unternehmen sein, die Drohnen für die Lieferung verwenden.

