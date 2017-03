Drohnen gegen Hundekot-Problem: Niederländisches Start-up (FOTO)

--------------------------------------------------------------Mehr über Dogdroneshttp://ots.de/GRbM6--------------------------------------------------------------Enschede/Borne, NL (ots) -Tinki.de, eine Vergleichsseite für Hundeliebhaber hat gemeinsammit Space53, dem internationalen Drohnentestzentrum, zwei Dogdronesentwickelt, die das Hundekot-Problem bekämpfen sollen. Die zweiDogdrones - Watchdog 1 (WD1) und Patroldog 1 (PD1) kombinierenDrohnentechnologie in der Luft und auf dem Boden.Watchdog und Patroldog:Watchdog und Patroldog arbeiten zusammen um Hundekot zu erkennenund aufzuräumen. "Watchdog ist eine Drohne die aus der Luft überwachtund mittels GPS Patroldog steuert", erklärt Marc von Space53. DieFlugdrohne ist mit Kamera und Wärmebildtechnik ausgerüstet."Technologie die bisher benutzt wurde um beispielsweise Rehkitzeanhand ihrer Körpertemperatur in Grasfeldern aufzuspüren und vorMähdreschern zu retten. Die gleiche Technologie benutzen wir mitWatchdog um Hundekot mithilfe einer Heatmap zu orten und anschließendmit der Bodendrohne Patroldog aufzuräumen."Hundekot auch Ärgernis für HundebesitzerDie Idee für die Dogdrones entstand als Gerben Lievers und MarcSandelowsky sich zu Beginn des Jahres bei einer Veranstaltung fürUnternehmer aus Twente begegneten. Lievers und Sandelowsky kannteneinander nicht, aber kamen ins Gespräch über die Hundebranche und dieneusten Entwicklungen im Drohnenbusiness. Lievers: "Wir haben überdie Einsatzmöglichkeiten und innovativen Lösungen gesprochen, diedurch die Nutzung von Drohnen erst möglich gemacht werden und kamenschnell auf ein großes Problem in Deutschland. Hundekot." LautLievers ist Hundekot ein vielbesprochenes Thema auf Tinki.de, einerdeutschen Vergleichsseite für Hundeprodukte. "Unsere Zielgruppebesteht aus Hundeliebhabern, und wir merken, dass diese Menschen sichan anderen Hundebesitzern ärgern, die die Häufchen ihrer Hunde nichtwegmachen. Zu Beginn war es noch ein scherzhaftes Gespräch, aber wirwurden schnell ernst: wir können hier ein wirklich großes Problemlösen."Jedes Jahr werden 500 Millionen Kilo Hundekot nicht entsorgtLaut Lievers ist Hundekot nicht nur ein großes Ärgernis, sondernauch ein ernsthaftes Problem. "Jedes Jahr werden in Deutschland 500Millionen Kilo Hundekot nicht aufgeräumt." Vor allem mit densteigenden Temperaturen, die der Frühling mit sich bringt, birgt derHundekot ein ernstes Gesundheitsrisiko. "Hundekot enthält Bakterien,Viren, Parasiten und Würmer, die vor allem für Kinder gefährlichsind. Aber auch Erwachsene und andere Hunde laufen Gefahr. Eier vonParasiten können jahrelang überleben und damit bleibt eineInfektionsgefahr wenn Hundekot nicht entsorgt wird."Prototypen werden im Living Lab Twente getestetLievers und Sandelowsky arbeiten seit Anfang des Jahres an denersten Prototypen von Watchdog 1 und Patroldog 1. Sandelowsky: "DieIdee passt zu unserem Wunsch innovative Lösungen zu entwickeln und inunserer Lebensumgebung zu testen. Das geschieht in sogenannten LivingLabs, Forschungsumgebungen für angewandte Wissenschaften in denenmehrere Parteien zusammen an intelligenten Lösungen für praktischeProbleme arbeiten. Diese Initiative passt gut zu unserem Projekt aberauch zu einem Projekt wie dem Start-up Tinki.de"Erste Prototypen noch nicht perfektDie ersten Prototypen sind laut Lievers und Sandelowsky noch nichtperfekt. "Vor allem Patroldog (die Bodendrohne) hat bisher noch zuwenig Kapazität um große Mengen Hundekot aufzuräumen. Wir wollen inder Zukunft größere Modelle entwickeln und nach Möglichkeiten suchenHundekot zu recyclen. Es geht schließlich um 500 Millionen KiloHundekot pro Jahr."Hunde- und Drohnenliebhaber als Testpiloten gesuchtUm die Massen an Hundekot aufzuräumen wollen Space53 und Tinki.dezunächst einen Aufruf unter Hunde- und Drohnenliebhabern starten."Wir haben die Technik und die Ausbildungsmöglichkeiten. DieHerausforderung ist es Menschen zu finden, die zum Erfolg der Ideebeitragen wollen", sagen Sandelowsky und Lievers. Space53 undTinki.de bieten Interessierten darum die Möglichkeit sich alsTestpilot für die Dogdrones anzumelden. "Wir wollen testen ob wir unsmit einem Netzwerk von Liebhabern und Freiwilligen dieserHerausforderung in ganz Deutschland stellen können." Wer sich jetztschon als Pilot für die Dogdrones anmelden will, kann das aufTinki.de/dogdrones machen.Innovation geht auf künftige Gesetzgebung einMit der Idee kommen Space53 und Tinki.de künftiger Gesetzgebungentgegen, die es möglich machen wird unbemannte Fluggeräte imöffentlichen Raum einzusetzen. Da Watchdog 1 weniger als 5kg wiegtist es kein Problem sie zum Aufspüren von Hundehaufen einzusetzen.Piloten müssen lediglich einen Flugkundenachweis haben, bei dessenBeschaffung Space53 behilflich sein kann. Des Weiteren sieht die vonVerkehrsminister Alexander Dobrindt zu Beginn des Jahres vorgelegteVerordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten vor,dass eine Flughöhe von 100 Metern nicht überschritten werden darf undständiger Sichtkontakt bestehen muss. Es ist zu erwarten, dasskünftige Gesetzgebung Innovationen in diesem Bereich erleichternwerden.Über Tinki.deTinki.de ist das erste Start-up von Elevar BV, ein Unternehmen,dass sich auf Innovationen spezialisiert, die den Alltag angenehmerund einfacher machen sollen. Dogdrones entstand aus Tinki.de, einerdeutschen Vergleichsseite für Hundeprodukte, und richtet sich auf dieMöglichkeiten Drohnen bei Problemen rund um den Hund einzusetzen.Tinki.de ist ein Start-up, dass in Kürze beginnen wird Produkte rundum den Hund auf seiner Webseite zu vergleichen, es verbindet Kundenund Webshops und nimmt die Rolle eines unabhängigen Vergleichsportalsein. Die Niederländische Webseite wurde am 4. Oktober letzten Jahreslanciert und vergleicht mittlerweile mehr als 60.000 Produkte vonmehr als 35 Webshops und mehr als 700 Marken. Außerdem bietetTinki.de einen unabhängigen Vergleich von Hundeversicherungen.Über Space53Space53 ist der nationale Standort für das Testen von, Trainierenmit und Entwickeln von unbemannten Systemen zu Land, zu Wasser und/oder in der Luft. Space53 ist eine öffentlich/ private Kooperationund einzigartig in West-Europa, da Space53 über einen Flugplatz,einen Sicherheitscampus und genug Platz verfügt um sowohl große alsauch kleine Systeme zu erforschen und zu testen. Gleichzeitig bestehteine enge Zusammenarbeit mit Forschungs- und Ausbildungsstätten wieder Universität Twente und der Saxion Fachhochschule.Pressekontakt:0031621814186gerben.l@tinki.dehttps://tinki.de/dogdronesOriginal-Content von: Elevar BV, übermittelt durch news aktuell