Drohnen: das Lenkrad, das vom Himmel kommt, von SEAT

- SEAT startet ein bahnbrechendes Projekt, bei dem Drohnen zumTransportieren von Teilen verwendet werden- In nur 15 Minuten wird ein Lenkrad vom Logistikzentrum zurMontagelinie geflogenDiese technologische Lösung erhöht die Effizienz und Flexibilitätund reduziert die UmweltbelastungMartorell, Spanien (ots/PRNewswire) - Waldbrandverhütung,Grenzpatrouille und sogar Steuerinspektion. Drohnen sind inzunehmendem Maße am Himmel zu sehen und ihre Verwendungszweckevermehren sich ständig. Jetzt gibt es einen neuen Einsatz: denTransport von Autoteilen."Aktivierung des Drohnenprotokolls". Diese Aussage hat die gesamteOperation gestartet. In der Montagewerkstatt wird ein speziellesLenkrad benötigt und das Protokoll wird aktiviert. Das Teil wird ineine Kohlefaserkapsel geladen, die 5,5 kg wiegt und mit einemElektromagneten sicher an der Drohne befestigt wird. Das Lenkrad istnun bereit für die Luftbeförderung.In der Luft: Die Drohne hebt ab und überbrückt die 2 KilometerDistanz, die das Logistikzentrum und die Montagewerkstatt des Sitzestrennt. Es dauert nur 4 Minuten ab dem Start, bis die Drohne an ihremBestimmungsort die Kapsel abwirft. Der komplette Prozess dauertinsgesamt 15 Minuten, nachdem das Protokoll aktiviert wurde, und dasLenkrad ist bereit für die Montage auf der Produktionslinie.Schneller, flexibler, nachhaltiger"Mit dieser Innovation fördern wir die Industrie 4.0 und werdeneffizienter, agiler, wettbewerbsfähiger und außerdem vielnachhaltiger sein", sagte Christian Vollmer, SEAT Vice-president forProduction and Logistics. Darüber hinaus ist dieses Systememissionsfrei, da Drohnen mit elektrischen Batterien betriebenwerden. Die Senkung der CO2-Emissionen könnte sich auf eine Tonne proJahr belaufen.Sicherheit zuerst"Wir haben die Sicherheit bei diesem Projekt verdreifacht. Derwichtigste Aspekt war, dass die Drohne eine große Ladekapazität hatteund ihre Konstruktion so weit wie möglich rationalisiert werdenkonnte", sagt Toni Caballero, Drohnenpilot im TSA Centre.Der Himmel bedeutet keine Grenze für die ZukunftDrohnen sind ein Aspekt der Smart-Factory-Strategie von SEAT, zuder die Implementierung von disruptiven Technologien gehört, um dieProduktionsprozesse kontinuierlich zu verbessern und Kunden mehrGeschwindigkeit und Flexibilität zu bieten. Im Moment werden einigevon Ihnen Ihre Hände an einem Lenkrad haben, das vom Himmel kam.Kommunikationen von SEATTwitter: https://twitter.com/seatofficialLinkedin: https://www.linkedin.com/company/seat-saFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1023379/Drone_SEAT_040.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1023380/Drone_SEAT_057.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1023381/Drone_SEAT_015.jpgVideo - https://www.youtube.com/watch?v=lXl1Rz7x09MLogo - https://mma.prnewswire.com/media/797359/SEAT_Logo.jpgPressekontakt:Vanessa PetitContent & TV ActivationM: +34 680 153 938vanessa.petit@seat.esLaura BertranContent GenerationM: +34 669 839 706laura.bertran@seat.esOriginal-Content von: SEAT, übermittelt durch news aktuell