Drohnen-Experte Parrot stellt neues portables Modell vor

BERLIN (dpa-AFX) - Der französische Drohnen-Pionier Parrot will mit einem neuen, ultraportablen Modell einen "Wendepunkt in der Welt der Drohnen" markieren.



Die "Anafi" genannte Drohne solle mit ihrer kompakten und ultraleichten Bauweise, einer guten Flug-Performance und einfachen Bedienung die drei großen Säulen der privaten Nutzerwünsche erfüllen, hieße es. Das 320 Gramm leichte Fluggerät lässt sich kompakt zusammenfalten und in einer Tasche transportieren. Die Kamera nimmt Videos in hoher Auflösung (4K HDR) auf. Zusätzlich soll künstliche Intelligenz für gute Aufnahmen sorgen.

Weit über eine halbe Million privat in der Freizeit genutzte Drohen dürften inzwischen in Deutschland durch die Luft fliegen - Tendenz steigend. Seit der Premiere von Parrots Drohne "AR.Drone" war der Markt explodiert. Zuletzt hatte das Unternehmen vor gut einem Jahr erstmals auch ein gewerblich nutzbares Modell auf den Markt gebracht, das mit einer Wärmebild-Kamera zum Beispiel in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe etwa zur Gebäudeerfassung genutzt werden kann./gri/DP/jha