Drohnen-Disruptoren: DroneDek’s Briefkasten der Zukunft!

Willkommen zu dieser letzten Folge von “Drone Disruptors”. Bislang hat sich Modern Shipper mit vier CEOs von vier der dynamischsten Start-ups im Bereich der Drohnenzustellung zusammengesetzt. Jedes bringt etwas Einzigartiges in die Branche ein: Flytrex möchte Drohnen in Ihren Hinterhof bringen; Volansi möchte eine Fliege an der Wand sein; Matternet möchte in Städten fliegen; und Elroy Air fliegt lieber zwischen ihnen.

Überblick

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung