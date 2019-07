Drohender Engpass bei Marineeinsatz im Persischen Golf befürchtet

BERLIN (dpa-AFX) - Bei einer möglichen Beteiligung der Deutschen Marine an einer Schutzmission im Persischen Golf rechnet der Wehrbeauftragte der Deutschen Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD), mit Engpässen.



"Von den 15 Fregatten, die die Marine eigentlich haben sollte, sind inzwischen sieben außer Dienst gestellt, und dafür ist bisher erst ein neues Schiff zugelaufen", sagte Bartels dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstag). Derzeit verfüge die Marine über neun Fregatten, von denen einige in der Instandsetzung und andere im Ausbildungseinsatz seien. Eine deutsche Beteiligung an einer Schutzmission sei zwar bei entsprechendem Mandat prinzipiell möglich, würde aber an anderer Stelle Lücken reißen, so Bartels. "Das wäre eine Frage der politischen Prioritätensetzung. Dann müssten gegebenenfalls andere Verpflichtungen zurückstehen."/cha/DP/zb