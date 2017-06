Drohenden Hunger stoppen, bevor er ausbricht! Hilfswerke fordern anlässlich ihrer Spendenaktion die Einrichtung von wirksamen globalen Krisenrücklagen für Präventionsmaßnahmen (FOTO)

Freiburg/Berlin (ots) -Die gegenwärtige Hungerkrise in Ostafrika offenbart indramatischer Weise das Versagen der internationalen Gemeinschaft,Warnzeichen für humanitäre Krisen wahrzunehmen und rechtzeitigPräventionsmaßnahmen einzuleiten, erklären Caritas international unddie Diakonie Katastrophenhilfe in einem gemeinsamen Statementanlässlich ihrer Aktion Die größte Katastrophe ist das Vergessen."Ohne katastrophale Bilder fehlt offenbar der Wille der humanitärenGeber, frühzeitig auf Krisen zu reagieren, die sich schon langeangekündigt haben", kritisieren die beiden großen kirchlichenKatastrophenhilfswerke.Vertreter von Caritas international und der DiakonieKatastrophenhilfe haben bereits im vergangenen Jahr vor einerhumanitären Katastrophe in den Ländern Somalia, Südsudan, Äthiopienund Kenia gewarnt und zum Handeln aufgefordert. "Die Menschen inOstafrika wurden viel zu lange vergessen. Wenn sich eine humanitäreKrise anbahnt, muss sie sofort auf die politische Tagesordnung",beklagt Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin der DiakonieKatastrophenhilfe. "Krisen wie diese dürfen nicht erst in den Blickgenommen werden, wenn die Menschen schon akut unter Hunger leiden."Frühzeitig zu handeln, sei bei einer drohenden Hungersnot für dasAusmaß der Hungerkrise und das dadurch verursachte Leid vonHunderttausenden ausschlaggebend. Umso notwendiger sei es jedochjetzt, mit Nachdruck zu helfen und rasch Nahrungsmittel in diebetroffenen Gebiete zu liefern."Dringend geboten sind globale Rücklagen für humanitäre Krisen wiediese, so dass lokale und internationale Akteure frühzeitig undwirksam helfen können. So können auch die Lebensgrundlagen derMenschen erhalten werden", sagt Peter Neher, der Präsident desDeutschen Caritasverbandes. Von mehr als 3,8 Milliarden Euro, die fürdie akute Hungerkrise in den vier Ländern in Ostafrika nachUN-Angaben gebraucht werden, ist aus der internationalenStaatengemeinschaft bislang nur ein Drittel eingegangen."Die Gewaltkonflikte in Somalia und im Südsudan, die dieNotsituation noch verschärfen, sind menschengemacht", erklärt Neherweiter. "Hier ist die Politik in der Verantwortung." Caritasinternational und Diakonie Katastrophenhilfe fordern einentschiedenes diplomatisches Einwirken der Staatengemeinschaft aufdie Konfliktparteien im Südsudan und Somalia, damit dieKampfhandlungen mindestens zu humanitären Zwecken ausgesetzt werden -idealerweise als Einstieg in Friedensverhandlungen. Die Menschen inSomalia und im Südsudan müssen risikolosen und unbeschränkten Zugangzu Hilfe gegen den Hungertod haben und ihre Felder wieder bestellenkönnen, damit die Hungerkrise nicht chronisch wird - auch dies darfnicht vergessen werden.Caritas international und die Diakonie Katastrophenhilfe sind mitihren lokalen Partnern in den von der Dürre betroffenen LändernOstafrikas vor Ort und versorgen die Menschen mit Lebensmitteln,Saatgut und Nutztieren. Zudem verschaffen sie Zu-gang zu sauberemTrinkwasser, indem sie Brunnen bohren und Wassersysteme reparierenoder anlegen. Aktuell erreichen Caritas international und dieDiakonie Katastrophenhilfe mit ihrer Nothilfe in Somalia, Südsudan,Äthiopien und Kenia mehr als 1,1 Millionen Menschen. Nahezu 20Millionen Menschen leiden in den vier Ländern Hunger. Hunderttausendesind vom Tod bedroht.Caritas international und Diakonie Katastrophenhilfe weisen mitder Aktion Die größte Katastrophe ist das Vergessen jedes Jahr aufhumanitäre Katastrophen hin, die von der Öffentlichkeit zu wenigwahrgenommen werden.Diese Pressemitteilung wird von Caritas international und derDiakonie Katastrophenhilfe verschickt. Wir bitten Doppelsendungen zuentschuldigen.Weitere Informationen:http://www.caritas-international.de/sommeraktion-ostafrikaCaritas international, Freiburg,IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.deStichwort: Vergessene Katastrophen- Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international4,83 EUR)Diakonie Katastrophenhilfe, BerlinEvangelische BankIBAN: DE6852 0604 1000 0050 2502BIC: GENODEF1EK1Stichwort: Afrika HungerhilfeOder online unter: http://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas undgehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Caritas international, Reiner Fritz, 0761/200-514Diakonie Katastrophenhilfe, Thomas Beckmann, Telefon: 030/65211-1443Original-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell