Drogerieprodukt, nicht Droge: Investor Frank Otto setzt auf Hanf (FOTO)

Hamburg/Düsseldorf (ots) - Das Investment in Hanf hat sich gelohnt: DieCannaCare Health GmbH aus Düsseldorf, deren Mehrheitsgesellschafter derHamburger Medieunternehmer Frank Otto ist, wird jetzt mit ihren CBD-Ölen in 2200ROSSMANN-Drogeriemärkten gelistet. Seit Februar 2020 steht das aus derweiblichen Hanfpflanze gewonnene Cannabisöl unter der Handelsmarke CANOBObundesweit in den Regalen der Filialen von ROSSMANN und die Nachfrage übertrifftdeutlich die Erwartungen. Die Kunden haben die Wahl zwischen Produktvariantenmit einer Konzentration von 2,75 und 5 Prozent Cannabidiol (kurz CBD).(www.rossmann.de/de/marken/canobo/c/online-dachmarke_5954053)CBD ist der nicht psychoaktive Bestandteil der Hanfpflanze. Es macht weder highnoch abhängig und wird von der WHO als unbedenklich und gesundheitsförderndeingestuft. Die unter dem Markennamen CANOBO vertriebenen Öle sind alsNahrungsergänzungsmittel klassifiziert, seine Nutzer schätzen die schnelleinsetzenden wohltuenden Effekte. Die einen nehmen es zur Stressreduktion oderum besser einzuschlafen, andere um Jetlag abzumildern - so wie der viel reisendeUnternehmer Frank Otto. Und auch eine unterstützende Wirkung auf das Immunsystemwird CBD-Ölen nachgesagt.Die CannaCare Health GmbH ist einer der führenden deutschen Hersteller undGroßhändler von hochwertigen Cannabidiol-Präparaten und wird in Kürze im Zugeihrer derzeitigen Expansion den Firmensitz nach Hamburg verlegen. Seit 2018beliefert das Unternehmen Apotheken mit seinen Produkten, darunter das CANOBOextra CBD-Öl mit einem natürlichen Wirkstoffgehalt von 10 Prozent. Für diegesamte Produktpalette gilt: Die von fachlich versierten Personen erteilteBescheinigung der Verkehrsfähigkeit als Nahrungsergänzungsmittel steht dafür,dass eng gefasste gesetzliche Regeln eingehalten werden(www.canobo.de/pages/qualitaetsversprechen)."Das hat ROSSMANN überzeugt", so Investor Frank Otto. Und auch, dass dieCannaCare Health GmbH nur auf Erzeuger vertraut, die CBD nach strengstenMaßstäben produzieren, um Qualitätssicherheit zu gewährleisten. "Denn das tunnicht alle Wettbewerber. Bei CannaCare wird jede Charge penibel auf Reinheit,CBD-Gehalt, THC- Gehalt, Pestizide und Schwermetalle geprüft." Neben denCBD-Ölen vertreibt das Unternehmen bei ROSSMANN ebenfalls ein Muskelgel(CANOBO-AKTIV) mit dem wohltuenden Wirkstoff, das den Anwender optimal bei derRegeneration nach sportlichen Aktivitäten unterstützt. Weitere Produkte in denBereichen Nahrungsergänzung, Kosmetik und Wellness sind in der Pipeline.Angesichts dieser Entwicklung kann Investor Otto ruhig schlafen. Und das sogarohne CBD.