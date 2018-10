Drogerie-König Roßmann: 'Wenn ich etwas will, dann will ich das'

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

BURGWEDEL (dpa-AFX) - Entschlossen, widerspenstig und ein Querdenker - dieses Bild zeichnet der Drogerie-Unternehmer Dirk Roßmann in seiner Autobiografie von sich selbst.



"Wenn ich etwas will, dann will ich das", schreibt der Gründer der Drogeriemarktkette Rossmann in seinem Buch "...dann bin ich auf den Baum geklettert!". 1972 hatte er mit 25 Jahren einen Drogeriemarkt in Hannover eröffnet und ein neues Geschäftsmodell etabliert. Selbstbedienung habe es damals nur im Lebensmitteleinzelhandel gegeben, schrieb Roßmann.

Der Buchtitel bezieht sich auf seinen Widerstand gegen die Einberufung zur Bundeswehr - aus Protest kletterte er damals nach eigenen Angaben auf einen Baum.

Heute betreibt die Drogeriemarktkette insgesamt 3770 Filialen in Deutschland sowie etwa in Polen, Ungarn und Tschechien. Im vergangenen Jahr verbuchte Rossmann erstmals Erlöse von rund 9 Milliarden Euro. Künftig will der Drogerie-Riese vor allem im Ausland zulegen. Die zweitgrößte Drogeriekette Deutschlands beschäftigt rund 55 000 Mitarbeiter.