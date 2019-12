Drogentote verhindern: Bayerisches Modellprojekt soll bundesweit Schule machen

München (ots) - Bei ihrem Antrittsbesuch bei der CSU-Fraktion hat die neueDrogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, Bayerns Vorreiterrollebei der Suchtbekämpfung herausgestellt. Besonderes Augenmerk bekam dabei dassogenannte Naloxon-Projekt. Dabei können sich zum Beispiel Angehörige schulenlassen, wie sie mit dem Einsatz von Naloxon-Nasenspray Drogensüchtige vor demTod durch eine Überdosis retten können. Bislang durfte das Medikament aber nurvon Ärzten angewandt werden.Dazu erklärt der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Pflege, BernhardSeidenath:"Jeder Drogentote ist einer zu viel. Hilfe für Suchtkranke wird in Bayern großgeschrieben. Unser Ziel ist die Betreuung und Aufklärung von Süchtigen. InBayern sind wir mit vielen Maßnahmen, besonders im Bereich derNaloxon-Behandlung, bereits auf einem guten Weg.""Die beste Prävention ist nachweislich eine wohnortnahe ärztlicheSubstitutionsbehandlung. Wir haben uns bereits erfolgreich dafür eingesetzt, dieRechtssicherheit für Ärzte zu stärken. Jetzt geht es auch darum, noch mehrÄrzte, besonders in der Fläche dafür zu gewinnen. Nur so gelingt eine wirksameBehandlung der Süchtigen"."Die Suchtprävention ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Bayern ist mitseinem Modellprojekt Vorreiter in ganz Deutschland. Wir wollen prüfen ob ausdieser Testphase ein bundesweit ständiges Angebot werden kann", sagt dieBundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig.Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail : marcel.escher@csu-landtag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53955/4457879OTS: CSU-Fraktion im Bayerischen LandtagOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell