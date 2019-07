Berlin/Düsseldorf (ots) - Am Samstag, dem 13. Juli, ist es wiedersoweit: In Steinheim (NRW) veranstaltet die Hanf-Zeit in Kooperationmit der "Jungen Kultur Steinheim" zum dritten Mal das Reggaefestivalim Hanffeld. [1]Andreas Vivarelli, Themenbeauftragter für Drogen- und Suchtpolitikder Piratenpartei, referiert im Rahmen einer Votragsreihe, die sichmit der vielfältig nutzbaren Hanfpflanze beschäftigt, zum Thema"Drogenpolitik ist Freiheitspolitik"."Dank des jahrelangen nachhaltigen Einsatzes der Gastgeber habensich viele Hanfprodukte in der Region durchgesetzt und für dieEntstigmatisierung dieser wunderbaren Pflanze als Rohstoff gesorgt.Dieses Engagement wird mit dem Festivitäten am Wochenende gefeiert.Diese großartige und vielfältige Veranstaltung hat inzwischenKultstatus, die Besucher kommen aus ganz Deutschland, viele bekannteNGO's und Bands, sowie Musiker haben sich angemeldet. Es zeigt, wiehervorragend sich Politik und Vergnügen kombinieren lassen."Mit dabei sind außerdem Michael Carus vom Nova-Institut und dieFirma Hanf-Zeit selbst, die von ihrer Arbeit berichten, sowie dieKoryphäe der Cannabismedizin in Deutschland, Dr. Franjo Grotenhermen.[2]Die Vortragsreihe beginnt gegen 14:15 UhrDas Festivalgelände liegt inmitten eines Nutzhanffeldes. EinHighlight neben Hanfspezialitäten, Infoständen, Workshops,Kinderprogramm und Chilllounge ist ein Hanflabyrinth mit Lehrpfadüber die Geschichte und Vielfältigkeit der wohl ältestenKulturpflanze der Menschheit.Musikalisch werden Uwe Banton, Jahcoustix und Ganjaman zusammenmit The Evolution Band das Reggae-Musikfestival begleiten.Quellen/Fußnoten:[1] Informationen des Veranstalters:https://www.reggae-im-hanffeld.de/[2] Franjo Grotenhermen:https://de.wikipedia.org/wiki/Franjo_GrotenhermenPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell