Unterföhring (ots) -Ein Drogenfilm. Eine Lebensbeichte. Ein Blockbuster made byProSieben. Jannik Schümann ("Dem Horizont so nah") spielt EricStehfest in Eric Stehfests "9 Tage wach". Für die Verfilmung desBestsellers gewinnt ProSieben die erste Riege des deutschen Kinos:Heike Makatsch wird zu Erics Mutter Liane, Benno Fürmann zu seinemStiefvater Tilo. Martin Brambach spielt Erics Mentor an derSchauspielschule.ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Eric Stehfests Leben in derCrystal-Meth-Hölle hat als Buch Menschen so fasziniert und verstörtwie einst 'Wir Kinder vom Bahnhof Zoo'. Erics Geschichte hat eineunglaubliche Kraft. Deswegen verfilmen wir 'Neun Tage wach'. Ich binstolz darauf, dass wir für diesen Blockbuster made by ProSieben einenso erstklassigen Cast begeistern konnten."Eric Stehfest, Autor des Bestsellers und einer derDrehbuchautoren: "Mit der Verfilmung verabschiede ich mich von meinemalten Leben. Jetzt darf ich endlich loslassen. Ich darf aufhören,'Eric der Junkie' zu sein." Andreas Bareiss produziert "9 Tage wach"derzeit für ProSieben. Damian John Harper (FIRST STEPS-Gewinner 2014)führt Regie. In weiteren Rollen spielen Peri Baumeister, GittaSchweighöfer und Jürgen Heinrich. ProSieben zeigt "9 Tage wach" aneinem Sonntag im Frühjahr 2020.Produktion: Andreas Bareiss und Sabine de Mardt, Gaumont GmbHBuch: Fabian Wiemker, Andreas Bareiss, Damian John Harper und EricStehfest, nach der Romanvorlage von Eric Stehfest und Michael StephanRegie: Damian John Harper Kamera: Cristian Pirjol RedaktionProSieben: Patrick Noël Simon Drehzeit: 26. September bis MitteNovember 2019 Drehorte: Berlin und Umgebung Förderung: MedienboardBerlin-Brandenburg GmbH