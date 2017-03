Bonn (ots) - Der illegale Drogenhandel stellt Behörden, Justiz undGesellschaft auf vielerlei Ebenen vor große Herausforderungen. DieSicherstellungen von mehreren hundert Kilogramm Kokain bereits imersten Quartal dieses Jahres durch den deutschen Zoll vermittelneinen Eindruck, in welchem Maße illegale Drogen in und durchDeutschland geschmuggelt werden. Auch an der Grenze zu Tschechienstellt der Zoll regelmäßig Methamphetamine wie Crystal Meth sicher."Auch wenn die Bekämpfung der terroristischen Bedrohung durch den ISund die Bewältigung der Flüchtlingskrise zu Recht hoch oben auf derAgenda unserer Sicherheitsbehörden stehen, müssen wir auch dieBekämpfung der Organisierten Kriminalität, und dazu gehört derDrogenschmuggel, konsequent fortsetzen. Mir ist extrem wichtig, dasswir Polizei und Zoll in diesen Bereichen den Rücken stärken.Organisierte Kriminalität darf unsere freiheitliche Gesellschaftnicht untergraben", so die Drogenbeauftragte der Bundesregierung,Marlene Mortler bei ihrem Zusammentreffen mit dem Präsidenten derGeneralzolldirektion, Uwe Schröder und dem Leiter desZollkriminalamtes, Norbert Drude in Berlin. Die Neustrukturierung desZolls sei ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung, um deninternationalen Drogenschmuggel bestmöglich zu bekämpfen. Schon inder Vergangenheit hat sich die Drogenbeauftragte nicht nur für eineStärkung der Behandlung und Prävention von Drogenabhängigkeiteingesetzt, sondern auch die Verabschiedung einesdeutsch-tschechischen Abkommens unterstützt, das den Zoll- undPolizeibehörden beider Staaten etwa bei der Bekämpfung des Handelsmit Crystal Meth eine grenzüberschreitende Strafverfolgungermöglicht. Der Präsident der Generalzolldirektion Uwe Schrödererläuterte die umfangreichen Aufgaben und Befugnisse des Zolls beider Bekämpfung des Drogenschmuggels und die enge Zusammenarbeit mitanderen Behörden: "Der Zoll steht an vorderster Front im Kampf gegenden internationalen Drogenschmuggel. Wir überwachen nicht nur denWarenverkehr über die Grenzen mit viel Personaleinsatz und modernsterTechnik. Auch im Inland sind wir bundesweit mit der Zollfahndung wiekeine andere Behörde aufgestellt. So fangen wir immer wieder großeMengen ab; etwa die Hälfte der in Deutschland sichergestellten Drogenfindet alleine der Zoll. Trotzdem bleibt diese Aufgabe einetagtägliche Herausforderung, die wir nur in enger Zusammenarbeit mitanderen Behörden im In-und Ausland stemmen können." Mortler, Schröderund Drude sprachen auch über die Entwicklung des Schmuggels beiKokain oder synthetischen Drogen (z.B. Ecstasy). "In den ersten dreiMonaten 2017 hat der Zoll schon mehr Kokain sichergestellt, als imganzen Jahr 2016. Ähnlich ist die Entwicklung bei Ecstasy. Das machtuns Sorgen, denn wir wissen, dass wir trotz intensiver Suche undumfangreichen Ermittlungen nur einen Teil finden können. Nochschwieriger wird es, wenn die Drogen erst einmal im Land sind. Hiersetzen wir auch mit gemeinsamen Ermittlungen mit der Polizei an.",betonte der Leiter des Zollkriminalamtes, Norbert Drude. Ziel sei es,in Zukunft verstärkt zusammenzuarbeiten und gemeinsam an wirksamenMaßnahmen zur Dezimierung von Drogendelikten zu arbeiten. Dazu gehörtbeispielsweise die Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeitebenso wie ein regelmäßiger Austausch über neue Handelswege wiebeispielsweise den Handel im Internet. Weitere Informationen unterwww.drogenbeauftragte.de und www.zoll.dePressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleStefan KirschTelefon: 0228 303 11600Pressestelle.GZD@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell