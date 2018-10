Drivy und Greenwheels wachsen zum führenden Roundtrip-Carsharinganbieter in Berlin

Berlin (ots) - Die Carsharing-Plattform Drivy hat mit demdeutsch-niederländischen Carsharinganbieter Greenwheels eineexklusive Partnerschaft geschlossen, die der Plattform einezusätzliche Flotte von 300 Fahrzeugen in Berlin sichert. Damit istDrivy der größte Roundtrip-Carsharinganbieter Berlins und derdrittgrößte Service hinter den Freefloating-Diensten DriveNow undCar2Go.Seit August platziert Greenwheels seine Fahrzeuge, die alle mitder Drivy Open-Technologie ausgestattet werden, auf Drivy. DieTechnologie ermöglicht das Öffnen des Fahrzeugs per App. Bis Novembersollen alle 300 Autos innerhalb des Berliner Rings platziert und überDrivy buchbar sein. Nils Roßmeisl, Country-Manager Drivy Deutschland,bewertet den Flottenstart positiv: "Die Partnerschaft mit Greenwheelsist ein Meilenstein für Drivy. Sie gewährleistet unseren BerlinerNutzern künftig ein Auto innerhalb des Rings in einer Entfernung von5 bis 10 Gehminuten." Damit kommen beide Unternehmen ihrem Ziel eingroßes Stück näher: Ein dichtes Netz hochwertiger Fahrzeuge zubieten, das den Autobesitz in der Großstadt überflüssig macht. Mehrals 400 Fahrzeuge, die Drivy in Berlin anbietet, verfügen dann überdie Open-Technologie.Das Greenwheels-Angebot wurde bereits gut angenommen und bewertet,zeigen sich beide Partner zufrieden. Die Greenwheels-Fahrzeuge werdenauf Drivy durchschnittlich für zwei Tage gebucht und haben bereitsüber 380.000 km zurückgelegt. Die Kooperation ist zunächst alsPilotprojekt für 12 Monate geplant.Weitere Informationen dazu unter www.drivy.de/press/greenwheels.Über DrivyDrivy wurde 2010 in Frankreich gegründet und ist die führendeCarsharing-Plattform in Europa für gewerbliche und privateFahrzeughalter. Unternehmensziel ist es, vorhandeneFahrzeugressourcen besser auszulasten und eine Alternative zumAutobesitz zu bieten. In Deutschland zählt Drivy über 230.000 Nutzerund 6.000 Autos, europaweit mehr als 2 Millionen Nutzer und 50.000Fahrzeuge. Das Unternehmen beschäftigt 120 Angestellte an denStandorten Paris, Berlin, Barcelona und London.Pressekontakt:Mats JoostenPR & Community Manager @DrivyTelefon: 030 / 568 373 720E-Mail: presse@drivy.deOriginal-Content von: Drivy GmbH, übermittelt durch news aktuell