Driving tomorrow - Nutzfahrzeugindustrie unterwegs in die Mobilität von morgen

Berlin (ots) - "Der Claim 'Driving tomorrow' steht für Anspruchund Versprechen zugleich: Als weltweit führende Mobilitätsplattformist die IAA Nutzfahrzeuge im September Treiber des Dialogs und derInnovation zu den globalen Zukunftsfragen der Nutzfahrzeugindustrie",unterstrich Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes derAutomobilindustrie (VDA), anlässlich der Vorstellung des neuen IAAKey Visuals und Claims. "Wir spüren deutlich den konjunkturellenRückenwind. Die Nutzfahrzeugmärkte in Deutschland, Europa und in denUSA sind 2018 auf Wachstumskurs, auch Russland und Brasilien legennach Jahren der Krise wieder kräftig zu. Der Transporterbereichprofitiert vom dynamisch wachsenden Online-Handel. Das sind guteVoraussetzungen für eine erfolgreiche IAA", betonte Mattes.Der Straßengüterverkehr werde weltweit auch in den kommendenJahren steigen. Zudem rücke die zunehmende Urbanisierung dasNutzfahrzeug in den Fokus gesellschaftlicher und politischerDiskussion. "Mit 'Driving tomorrow' unterstreichen wir die zentraleRolle, die das Nutzfahrzeug für die Zukunft der Mobilität, derLogistik und des Transports einnimmt. Diese Industrie wird denInnovationsprozess aktiv mitgestalten", sagte Mattes.Das neue Key Visual (https://www.iaa.de/kv18/) führt dieZukunftsthemen der Nutzfahrzeugindustrie zusammen: Es schafft diedynamische Verbindung zwischen dem Produkt Nutzfahrzeug, der rasantvoranschreitenden Digitalisierung und den Herausforderungen anTransport und Lieferverkehr im urbanen Raum. Mattes betonte: "DieNutzfahrzeugindustrie befindet sich inmitten einer umfassendenTransformation. Die bildliche Verknüpfung der unterschiedlichenNutzfahrzeuge - schwerer Lkw, Transporter und Bus - verdeutlicht,dass der Umbruch in allen Bereichen bereits in vollem Gange ist."Die Transformation der IAA zur internationalen Mobilitätsplattformzeigt sich auch visuell; die Designsprache wird moderner und jünger."Das weiterentwickelte Corporate Design und der kraftvolle neue Claimunterstreichen, dass die IAA sich konkret wandelt, dass sie immerdigitaler, offensiver und innovativer wird", so Mattes.Neben der Digitalisierung werden vor allem die Neuheiten auf derAntriebsseite im Mittelpunkt der IAA stehen. Beim Bus und Transportergeht der Trend klar in Richtung Elektroantrieb, flankiert durchErdgas- und Hybridmotoren. Das moderne, effiziente und schadstoffarmeDieselaggregat hat ebenfalls Zukunft, insbesondere auf derLangstrecke und bei schweren Lkw. "Nutzfahrzeuge leisten ihrenBeitrag zum Erreichen der Klimaziele. Seit vielen Jahren sinken dieCO2-Emissionen je Tonnenkilometer. Und im Vergleich derVerkehrsträger ist der Bus ohne Frage der absolute CO2-Champion",unterstrich Mattes.Darüber hinaus sorgen bessere Aerodynamik,rollwiderstandsoptimierte Reifen und modernste Assistenzsysteme füreine weitere Senkung des Verbrauchs. "Die IAA zeigt damit die gesamteInnovationsbandbreite der Nutzfahrzeugbranche", unterstrich derVDA-Präsident.Die IAA bildet die gesamte Wertschöpfungskette derNutzfahrzeugindustrie ab, von den Fahrzeugen bis zu Transport undLogistikdienstleistern; von den Herstellern von Trucks undTransportern, von Bussen und Trailern bis hin zu den vielenmittelständischen Zulieferern. Die Messe öffnet sich auch neuenGruppen, etwa Startups. So wird die New Mobility World erneut einzentraler Bestandteil der IAA Nutzfahrzeuge sein. Mattes betonte:"Die New Mobility World hat sich als wichtiges Element der IAAetabliert, auf dieser Plattform werden in Hannover die Zukunftsthemenauch branchenübergreifend erlebbar gemacht." Das inhaltliche Zentrumder New Mobility World ist das Konferenzprogramm FORUM. Auf zweiBühnen werden die Zukunftsthemen in den Bereichen Mobilität,Transport und Logistik diskutiert. Interessierte Sprecher können sichnoch bis zum 7. Mai 2018 online bewerben.Die 67. IAA Nutzfahrzeuge ist der weltweit wichtigsteBranchentreff für die Präsentation und Diskussion vonZukunftslösungen für Transport, Logistik und urbane Mobilität. Siefindet vom 20. bis 27. September 2018 auf dem Messegelände Hannoverstatt und wird vom VDA veranstaltet. Vorgeschaltet ist am 19.September ein Pressetag. Der 20. September ist Presse- undEröffnungstag. Die Online-Akkreditierung für Journalisten startet am9. Juli 2018.Pressekontakt:Eckehart RotterVDA - Press DepartmentFon: +49 30 897 842 - 120E-Mail: rotter@vda.deOriginal-Content von: VDA Verband der Automobilindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell