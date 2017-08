DriveNow rechnet mit Entlastung der Städte durch Carsharing-Gesetz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Das am 1. September in Kraft tretende Carsharing-Gesetz wird nach Ansicht des Anbieters DriveNow die Innenstädte entlasten. "Alle Studien belegen, dass Carsharing eine entlastende Wirkung auf den Individualverkehr in den Städten hat", sagte DriveNow-Geschäftsführer Sebastian Hofelich dem "Tagesspiegel" (Donnerstagsausgabe). "Ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt mindestens drei private Pkw."

DriveNow, das Gemeinschaftsunternehmen von BMW und Sixt, begrüße, dass sich diese Erkenntnis im Gesetzgebungsprozess wiedergefunden habe. "Wir rechnen damit, dass die Entlastung nach Inkrafttreten des Gesetzes noch größer wird, weil die Carsharingfirmen den vorhandenen Parkraum effizienter nutzen als private Autofahrer", sagte Hofelich. "In München wurden nach Studien bereits über 1000 Parkplätze frei."

