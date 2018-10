DriveNow Kundenumfrage: 77% der Carsharing-Kunden sind bevorzugt elektrisch unterwegs (FOTO)

München (ots) -Kunden bescheinigen eine Steigerung der Akzeptanz von E-Mobilitätdurch DriveNow E-Autos in den Städten / Ladeinfrastruktur bleibtgrößte Herausforderung / DriveNow präsentiert Themenpapier, das dieUmfrageergebnisse und Zusammenhänge erklärtElektromobilität im Carsharing erfährt eine breite Akzeptanz derNutzer: Ein Großteil ist, wann immer möglich, elektrisch unterwegsund wünscht sich zudem einen weiteren Ausbau der E-Mobilität. Diessind zentrale Erkenntnisse einer aktuellen Kundenumfrage, dieDriveNow, das Carsharing-Unternehmen der BMW Group, vorstellt. DieErgebnisse zeigen, dass Carsharing die Bedeutung von Elektromobilitätin Städten massiv erhöhen kann. So belegt die Umfrage, dass derErstkontakt zu E-Autos maßgeblich über Carsharing erfolgt.Carsharing schafft Berührungspunkte mit Elektromobilität underhöht deren AkzeptanzDie Befragung zeigt, dass DriveNow Kunden einen positiven Effektvon Carsharing auf die Akzeptanz von Elektromobilität sehen:- 85% der Befragten sind der Meinung, dass die Elektroautos beiDriveNow die Akzeptanz für elektrisches Fahren in der Stadterhöhen.- 82% der Befragten sind schon mindestens einmal mit einem E-Autovon DriveNow unterwegs gewesen. Für Dreiviertel dieser Kundenwar es die erste elektrische Fahrt überhaupt.- 77% der Befragten würden E-Fahrzeuge bei gleicher Verfügbarkeitden Verbrenner-Fahrzeugen vorziehen.- Der großen Mehrheit der Befragten (70%) sind E-Autos so wichtig,dass sie sich auch für das E-Fahrzeug entscheiden würden, wennes weiter entfernt stünde als ein Verbrennerfahrzeug."Carsharing kann ein entscheidender Ansatz sein, um dasBewusstsein für die Potenziale der E-Mobilität und deren Akzeptanz inden Städten herzustellen bzw. zu stärken", sagt DriveNowGeschäftsführer Sebastian Hofelich. "Wir bieten unseren Kunden inallen Städten eine elektrische Alternative an. So konnten wirinsgesamt bereits über 450.000 Menschen mit Elektromobilität inBerührung bringen und von der alternativen Antriebsart überzeugen."Kunden wollen innovativ und nachhaltig mobil seinDie große Mehrheit (80%) der Befragten gab an, ein E-Fahrzeuggegenüber eines Verbrenner-Fahrzeugs zu bevorzugen, da E-Fahrzeugeinnovativ seien. Daneben spielt Umweltschutz für DriveNow Nutzer einegroße Rolle: Knapp drei Viertel (72%) der Befragten nannten als Grundfür die bevorzugte Nutzung, dass der BMW i3 emissionsarm sei und dieUmwelt schone.Größte Herausforderung ist die unzureichende LadeinfrastrukturGeht es um das Laden der E-Autos, so stellt sich bei derKundenumfrage heraus: Das größte Hemmnis sind fehlende Ladesäulen.Unter den Befragten, die noch nie einen i3 geladen haben, gaben 60%an, sie würden dies tun, wenn sie dafür keinen Umweg fahren müsstenbzw. wenn es mehr freie Ladesäulen gäbe (45%).Gerade für Carsharing bringen lange Ladezeiten und eineunzureichende Ladeinfrastruktur einen hohen operativen Aufwand mitsich. Dass eine verbesserte Ladeinfrastruktur die Bereitschaft derKunden in Bezug auf den Ladevorgang tatsächlich ändert, belegt dasBeispiel Hamburg. Hier werden bereits rund 70% aller Ladevorgängedurch Kunden angestoßen. Eine positive Bilanz, die sich aus derstrategischen Partnerschaft zwischen der BMW Group und der StadtHamburg ableitet. Die Stadt ist dabei, die Zahl der Ladepunkte bis2019 schrittweise auf über 1.000 öffentlich zugängliche Ladepunkteauszubauen. DriveNow erhöht im Gegenzug den Anteil elektrischerFahrzeuge in der Flotte. Seit Erhöhung des elektrischenFlottenanteils von 70 auf 200 BMW i3 im Dezember 2017 ist die Zahlder Elektrofahrten um durchschnittlich 17 Prozent pro Monatgestiegen."Das Memorandum in Hamburg hat bewirkt, dass die Bedeutung vonElektromobilität in der Stadt zugenommen hat. Der Großteil derCarsharing-Kunden will elektrisch fahren und hat nun die Möglichkeit.Denn am Ende kann der Durchbruch der urbanen E-Mobilität nurgemeinsam mit den Städten und Kommunen gelingen", so Hofelich.DriveNow hat über 1.500 Kunden in den fünf deutschen Städten zurNutzung von Elektrofahrzeugen in der Flotte und ihrer Einstellunggegenüber Elektromobilität befragt, in denen der Carsharing-Serviceverfügbar ist. Auf Basis der Umfrageergebnisse hat DriveNow einThemenpapier über die Rolle des Carsharings beim Ausbau derElektromobilität erstellt. Das vollständige Papier zum ThemaElektromobilität mit weiteren Ergebnissen der Kundenumfrage kann hierabgerufen werden: http://ots.de/3ouVOePressekontakt:DriveNowNiklas MerkT: +49 89 / 5156 372 204M: + 49 172 25 10 631niklas.merk@drive-now.comAnnika SchaichT: +49 89 / 5156 372 172M: +49 173 23 45 997annika.schaich@drive-now,comOriginal-Content von: DriveNow GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell