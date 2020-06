Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Ra'anana, Israel (ots/PRNewswire) - Ein Anbieter, der für Forschungsarbeiten anerkannt wurde, die interessante, neue und innovative Anbieter, Produkte und Dienstleistungen hervorheben sollen.DriveNets (https://drivenets.com/) , das Unternehmen für Netzwerksoftware, gab heute bekannt, dass es im Mai 2020 zu einem Gartner Cool Vendor im Bereich Kommunikationsdienstleister - Netzbetrieb (https://get.drivenets.com/gartner-cool-vendor-report-drivenets/) ernannt wurde.Die Netzwerk-Cloud-Lösung von DriveNets bietet ein technologisch und wirtschaftlich disruptives Netzwerkmodell auf Grundlage einer innovativen DDC-Architektur (Distributed Disaggregated Chassis). Die Möglichkeit, jedes Netzwerk mit einer einzigen flexiblen Router-Architektur zu unterstützen, sowie die Skalierbarkeit von einem kleinen bis hin zum größten auf dem Markt erhältlichen Router ist ein Alleinstellungsmerkmal. Diese einzigartige Lösung basiert auf einem einzigen von DriveNets entwickelten Cloud-nativen Software-Stack und nur zwei verschiedenen White-Box-Bausteinen, die durch ein Ökosystem von Anbietern in der Branche unterstützt werden.Wir glauben, dass die Auszeichnung eine enorme Marktverschiebung hin zu Open Software-basierten Architekturen bestätigt, die angesichts des Anstiegs im Netzwerk-Traffic und den Veränderungen der Anforderungen, die wir heute erleben, wichtiger denn je sind.Der Bericht enthält Schlüsselinformationen: "Die Lösungen der in diesem Dokument vorgestellten "Cool Vendors" verändern den Netzwerkbetrieb. Dieser Ansatz unterscheidet sich von aktuellen Lösungen, die nur einen begrenzten Teil der Vision der Anbieter digitaler Dienstleistungen erfüllen. Cloud-Dienstleister können diese Lösungen für eine größere Agilität bei der Bereitstellung neuer Dienste, zur Umsatzsteigerung durch Kundenbindung und zur Steigerung der Netzwerkeffizienz durch Virtualisierung, Einführung von Cloud-nativen Anwendungen und Automatisierung nutzen." schrieb Peter Liu, Kosei Takiishi, Michael Porowski, Sylvain Fabre, Analysten bei Gartner"Der Markt der Anbieter von Netzwerkdiensten befindet sich an einem Wendepunkt. Wir erleben eine Reihe von Marktveränderungen, Übernahmen und neuen Partnerschaften sowie eine starke Befürwortung offener softwarebasierter Netzwerktechnologien unter aktiver Beteiligung von Standardisierungsgremien. DriveNets fühlt sich geehrt, Teil dieses Wandels zu sein und wir sehen unsere Vision des Aufwirbelns des Service Provider-Markts genau so, wie die Hyperskalierer das Rechenzentrum verändert haben; wir denken, dass unsere Anerkennung durch Gartner dies bestätigt." Hillel Kobrinsky, Chief Strategy Office und Mitbegründer von DriveNetsIm April veröffentlichte die Bank of America-Global Research einen Bericht (http s://drivenets.com/blog/bank-of-america-boa-calls-white-box-routing-a-transformat ive-disruption/) darüber, warum Whiteboxing die Zukunft bei Netzwerken ist, und hob DriveNets als den führenden Akteur in diesem Bereich hervor. Darüber hinaus wurde DriveNets ausgewählt, um auf dem OCP Virtual Summit (https://drivenets.com/blog/takeaways-from-ocp-virtual-summit/) zusammen mit den Ökosystempartnern UfiSpace und Credo die bisher größte Live-Demonstration eines verteilten offenen Edge/Core-Routers als erstes Distributed Disaggregated Chassis zu zeigen. Diese bahnbrechende Leistung spiegelt die Begeisterung der Branche über die Notwendigkeit wirklich disaggregierter Lösungen wider. DriveNets wurde auch als Berater der Disaggregated Open Router Initiative (https ://telecominfraproject.com/tip-community-momentum-driven-by-new-operator-demand- technology-solutions-and-industry-alliances/) des TIP (Telecom Infra Project) hinzugezogen, um dessen Abstimmung mit den Bemühungen des OCPs um Netzwerk-Disaggregation sicherzustellen.Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und empfiehlt Technologieanwendern nicht, ausschließlich die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenaussagen verstanden werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.Über DriveNetsDriveNets ist ein schnell wachsendes IP-Netzwerksoftware-Unternehmen, das eine radikal neue Methode zum Aufbau von Netzwerken für Dienstleister und Cloud-Anbieter einführt, die eine höhere Kapazität und Service-Skalierung zu wesentlich geringeren Kosten ermöglicht.Gegründet von Ido Susan und Hillel Kobrinsky, zwei erfolgreichen Telco-Unternehmern, ist DriveNets Network Cloud die führende offene, verteilte, disaggregierte Routing-Lösung auf Grundlage von Cloud-nativer Software und Standard-Whiteboxes, die das Netzwerk vom Kern bis zum Rand disaggregiert und so die großflächigen Netzwerkinfrastrukturen der Zukunft aufbaut.Ansprechpartner für Medien: Judith Arkusch Silicon Valley-Kommunikation judith@siliconvpr.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135243/4618376 OTS: DriveNetsOriginal-Content von: DriveNets, übermittelt durch news aktuell