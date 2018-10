Drittmittel je Universitätsprofessorin und -professor im Jahr 2016 mit 258 000 Euro auf Vorjahresniveau

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 warb eine Professorinbeziehungsweise ein Professor an deutschen Universitäten (ohnemedizinische Einrichtungen/Gesundheitswissenschaften derUniversitäten) im Durchschnitt Drittmittel in Höhe von 258 000 Euroein. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) entsprachdas in etwa dem Niveau des Vorjahres (-0,1 %).Eine Sonderstellung nehmen die medizinischen Einrichtungen vonUniversitäten ein. Auf sie entfielen 25,9 % der fast 6,9 MilliardenEuro Drittmittel, die von den Universitäten (einschließlichmedizinische Einrichtungen) eingeworben wurden. An den medizinischenEinrichtungen der Universitäten sind die durchschnittlichenDrittmitteleinnahmen generell deutlich höher und erreichten 2016einen Wert von 563 200 Euro (-4,7 %).In anderen Hochschularten waren die durchschnittlichenDrittmitteleinnahmen je Professorin und Professor niedriger als inUniversitäten: An den Fachhochschulen (ohneVerwaltungsfachhochschulen) betrugen sie 32 000 Euro (-1,8 %gegenüber 2015) und an den Kunsthochschulen 17 400 Euro (-1,8 %). ImDurchschnitt aller Hochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) warbim Jahr 2016 eine Professorin beziehungsweise ein ProfessorDrittmittel in Höhe von 174 800 Euro ein (-0,6 %).Die Fächergruppe mit den höchsten Drittmitteleinnahmen jeUniversitätsprofessorin und -professor war mit 560 200 Euro (-2,1 %zum Vorjahr) die Ingenieurwissenschaften. An zweiter Stelle folgtendie Universitätsprofessorinnen und -professoren derHumanmedizin/Gesundheitswissenschaften mit durchschnittlich 557 200Euro (-3,5 %). Mit 124 000 Euro waren die Drittmitteleinnahmen jeUniversitätsprofessorin und -professor der Geisteswissenschaften imVerhältnis deutlich niedriger. In den Rechts-, Wirtschafts- undSozialwissenschaften warben die Professorinnen und Professorendurchschnittlich 121 200 Euro ein.Die meisten Drittmittel warben unter den Universitäten (ohnemedizinische Einrichtungen/Gesundheitswissenschaften derUniversitäten) im Jahr 2016 die Technische Hochschule Aachen (297Millionen Euro), die Technische Universität München (256 MillionenEuro) und die Technische Universität Dresden (208 Millionen Euro)ein. Die höchsten Drittmitteleinnahmen je Professorin und Professorerzielten die Technische Hochschule Aachen (843 600 Euro), dieUniversität Stuttgart (655 400 Euro) und die Technische UniversitätMünchen (648 400 Euro). Auch kleinere Hochschulen wie die TechnischeUniversität Bergakademie Freiberg (642 900 Euro) oder die DeutscheSporthochschule Köln (454 900 Euro) belegten wiederum vordere Ränge.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Hochschulfinanzstatistik, Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 40,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell