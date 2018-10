Drittes Quartal treibt Logistik-Investmentmarkt zum zweithöchsten Transaktionsvolumen aller Zeiten

Frankfurt (ots) - Auch ein Minus von 22% im Vergleich zumAllzeithoch des Vorjahres kann nicht darüber hinwegtäuschen: dieLogistikimmobilie als Anlageklasse ist fester Bestandteil imPortfolio der Investoren. Eindrucksvoll zeigt dies dasTransaktionsvolumen von 4,91 Mrd. Euro im laufenden Jahr. Es ist nach2017 das zweithöchste Ergebnis aller Zeiten in einem Dreivierteljahrund übertrifft damit bereits drei Monate vor Jahresende die starkenJahresvolumina in 2015 und 2016. Dass die Logistikimmobilie schonlängst ihr Nischendasein verlassen hat, belegen die Vergleiche mitdem Zehn- und Fünfjahresschnitt (jeweils Q1 bis Q3): Währendgegenüber dem ersten Zeitfenster noch ein Plus von 130 % zu Bucheschlägt, sind es gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2017nur 52 %. Der Anteil von Logistik am gesamten gewerblichenTransaktionsvolumen hat in den genannten Zeiträumen von 7 % aufderzeit 12% zugelegt.Großen Anteil am Resultat hat das dritte Quartal, das sich mitüber 2 Mrd. Euro deutlich über den beiden Vorquartalen bewegt und imLangfristvergleich nur vom zweiten und vierten Quartal 2017übertroffen wurde. Allein fünf Transaktionen jenseits der 100 Mio.Euro sind in den Monaten Juli bis Ende September abgeschlossenworden."Dass enorm viel passiert und auch immer wieder großeTransaktionen realisiert werden, dokumentieren die Anzahl derTransaktionen in den neun Monaten insgesamt und die Aktivitäten imdreistelligen Millionenbereich", so Willi Weis, Head of IndustrialInvestment JLL Germany. Bei einem Plus von 11 % auf 160 Transaktioneninsgesamt im Dreivierteljahr 2018 fallen neun Transaktionen in dieKategorie größer 100 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren esfünf, aber mit der Logicor und Hansteen Transaktion wechselten zweiaußergewöhnlich große Portfolien den Eigentümer mit entsprechenderAuswirkung auf die Transaktionsstatistik: 2017 machten imDreivierteljahr allein die Top 5-Abschlüsse 63% des gesamtenTransaktionsvolumens aus, 2018 39 % - bis auf eine alle imCore-Segment - und unter Beteiligung ausländischer Investoren. Dieseprägen auch insgesamt den Logistikinvestmentmarkt in Deutschland. IhrAnteil macht 71 % aus. Das ist deutlich überdurchschnittlich; überalle gewerblichen Nutzungsarten hinweg liegt der Anteil derausländischen Investoren bei lediglich 45%."Auch wenn die 'BIGS' natürlich der Treiber für die Zahlen untermStrich sind, sollte nicht vergessen werden, wer den wichtigenUnterbau für den Erfolg der Assetklasse stellt. Es sind die kleinerenund mittleren Transaktionen, Portfolien und Objekte bis zu einerGröße von jeweils 15 Mio. Euro", so Weis. Solche Käufe im sogenannten MidCap-Segment erreichten von Januar bis Ende September mitca. 110 Transaktionen ein Volumen von über 630 Mio. Euro. "DiesesSegment erweist sich schon immer als ein sehr dynamisches, dasbeispielsweise gegenüber dem Fünfjahresschnitt deutlich zugelegt hat(468 Mio. Euro bei 85 Transaktionen). Und: "Man darf nichtunterschätzen, dass solche Transaktionen in weniger positivenMarktlagen weitgehend stabil sind", betont Weis."Aufgrund der starken Nachfrage insgesamt, fortgeschrittenenVerhandlungen auch großer Portfolien, könnte für 2018 am Ende einTransaktionsvolumen bis zu 7 Mrd. Euro bilanziert werden",prognostiziert Weis. Die Spitzenrendite dürfte dann die 4,0% erreichthaben (Q 3 2018: 4,1%), rückläufig von 4,70 % vor einem Jahr.Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell