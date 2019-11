Drittes Quartal 2019: Erfolgreiches Geschäftsjahr setzt sich fort

Frankfurt am Main (ots) -- Gesamtfördervolumen erreicht 53,5 Mrd. EUR- Inländische Förderung bei 31,6 Mrd. EUR- Export- und Projektfinanzierungen wachsen auf 17,5 Mrd. EUR- Entwicklungszusammenarbeit bei 3,5 Mrd. EUR- Konzerngewinn bei 1.245 Mio. EURDie KfW Bankengruppe hat in den ersten neun Monaten 2019 ein Fördervolumen von53,5 Mrd. EUR (Vorjahreszeitraum 51,3 Mrd. EUR) erzielt. Die Nachfrage nachinländischer Förderung ist infolge der weiterhin guten Finanzierungsbedingungenfür gewerbliche und private Investoren im anhaltenden Niedrigzinsumfeld auf 31,6Mrd. EUR (34,7 Mrd. EUR) zurückgegangen. In der Export- und Projektfinanzierungsind die Zusagen der KfW IPEX-Bank stark angestiegen und erreichen 17,5 Mrd. EUR(11,9 Mrd. EUR). Ein Teil dieses Zusagevolumens rührt von der lebhaftenNachfrage nach Bankenrefinanzierung aus dem Schiffs-CIRR und demERP-Exportfinanzierungsprogramm. Die Förderung der Entwicklungszusammenarbeiterreicht insgesamt 3,5 Mrd. EUR (3,8 Mrd. EUR). Der Geschäftsbereich KfWEntwicklungsbank bewegt sich mit einem Zusagevolumen von 2,6 Mrd. EUR (3,0 Mrd.EUR) leicht unter dem Vorjahresniveau. Traditionell steigen die Zusagen im 4.Quartal stark an. Die DEG schließt das dritte Quartal positiv mit 0,9 Mrd. EUR(0,8 Mrd. EUR) ab."Das Förderjahr 2019 verspricht ein guter Jahrgang zu werden", sagt Dr. GüntherBräunig, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe. "Bemerkenswert ist dieNachfrage nach Export- und Projektfinanzierungen. Das bestätigt die Bedeutungdes Finanzierungsangebots der KfW. Damit wird ein wichtiger Beitrag für dieZukunftsfähigkeit und den Erfolg der deutschen Wirtschaft auf den globalisiertenMärkten geleistet".Die Ertragslage hat sich in den ersten drei Quartalen mit einem Konzerngewinnvon 1.245 Mio. EUR (1.252 Mio. EUR) insgesamt stabil entwickelt. Hierzu habensowohl das gute Betriebsergebnis vor Bewertungen als auch ein positivesBewertungsergebnis beigetragen. Das Betriebsergebnis vor Bewertungen (vorFörderaufwand) beträgt 1.295 Mio. EUR (1.125 Mio. EUR). Dabei liegt derZinsüberschuss (vor Förderaufwand) mit 1.851 Mio. EUR leicht über demVorjahreswert (1.797 Mio. EUR). Der Verwaltungsaufwand wurde mit 944 Mio. EURauf Vorjahresniveau gehalten (945 Mio. EUR). Das Provisionsergebnis steigtaufgrund nachträglicher Vergütungen für Vorjahre, denen Kosten für neueProgramme wie z.B. die Umsetzung des Baukindergeldes gegenüberstehen, auf 387Mio. EUR (272 Mio. EUR).Im aktuellen Zinsumfeld war der Bedarf an Zinsverbilligungsleistungen weiterrückläufig. In der Folge bewegt sich der zu Lasten der eigenen Ertragslageerbrachte Förderaufwand im Inlandsgeschäft - im Wesentlichen Zinsverbilligungendes Neugeschäfts - mit 101 Mio. EUR unverändert auf einem sehr niedrigen Niveau(149 Mio. EUR)."Im dritten Quartal 2019 hat sich die erfreuliche Ertragsentwicklung der KfWfortgesetzt und unsere Erwartungen übertroffen. Hervorzuheben ist die Steigerungdes operativen Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr dank verbesserten Zins- undProvisionsergebnisses sowie stabil gebliebenen Verwaltungskosten. Mit Blick aufdas Jahresende erwarten wir einen Konzerngewinn unter Vorjahr, aber erneutoberhalb des langfristigen Ergebnispotenzials der KfW", kommentiert Bräunig.Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft hat die Ertragslage moderat mit 45 Mio. EUR(34 Mio. EUR) belastet und liegt abermals deutlich unter denStandardrisikokosten. Hierbei profitiert das Risikovorsorgeergebnis von derinsgesamt stabilen Risikolage im Konzern. Lediglich in einzelnen Bereichen,insbesondere bei Förderaktivitäten in Entwicklungs- und Transformationsländern,ist eine leichte Steigerung von Einzelwertberichtigungen zu verzeichnen.Gegenläufig wirken Erträge u.a. aus Eingängen aus abgeschriebenen Forderungen.Aus dem Beteiligungs- und Wertpapierportfolio des Konzerns resultiert insgesamtein positiver Ergebniseffekt von 128 Mio. EUR (88 Mio. EUR). Dieses Ergebnis istwesentlich auf wechselkursinduzierte Wertsteigerungen im Beteiligungsgeschäftder DEG zurückzuführen. Rein IFRS-bedingte Bewertungseffekte aus Derivaten, diezu Sicherungszwecken eingesetzt werden, gleichen sich bis September mitlediglich -9 Mio. EUR (296 Mio. EUR) fast vollständig aus.Die Bilanzsumme entwickelte sich vor allem aufgrund einer erhöhtenLiquiditätshaltung (Anstieg um 20,5 Mrd. EUR) sowie aufgrund von zins- undwechselkursinduzierten Marktwertveränderungen der zu Sicherungszweckeneingesetzten Derivate und deren Abbildung im Hedge Accounting auf 527,2 Mrd. EUR(gegenüber 485,8 Mrd. EUR per 31.12.2018).Die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalquoten des Konzerns bewegen sich weiterhinauf einem guten Niveau. Die Gesamtkapitalquote beträgt per 30.09.2019 21,1 %(30.06.2019: 21,2 %).Ergebnisse der Förderaktivitäten im EinzelnenZum Ende des dritten Quartals 2019 erzielt das Geschäftsfeld Mittelstandsbank &Private Kunden Zusagen in Höhe von 26,4 Mrd. EUR (28,4 Mrd. EUR). Auf dasSegment Mittelstandsbank entfällt davon ein Fördervolumen von 11,4 Mrd. EUR.- Der Schwerpunkt Gründung & Unternehmensinvestitionen erzieltinsgesamt 5,2 Mrd. EUR (4,7 Mrd. EUR). Der Anstieg ist imWesentlichen auf die hohe Nachfrage von mehr als 2,6 Mrd. EUR(1,6 Mrd. EUR) nach dem KfW-Unternehmerkredit zurückzuführen.- Das Zusagevolumen im Schwerpunkt Energieeffizienz & ErneuerbareEnergien von 5,8 Mrd. EUR übersteigt das Vorjahresniveau von 5,4Mrd. EUR. Haupttreiber ist u. a. das KfW-Programm ErneuerbareEnergien mit einem Fördervolumen von 1,6 Mrd. EUR (1,1 Mrd.EUR). Das Programm ermöglicht die Finanzierung von erneuerbarenEnergien zur Stromerzeugung, zur kombinierten Strom- undWärmeerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen sowie vonMaßnahmen zur Integration erneuerbarer Energien in dasEnergiesystem.- Der Förderschwerpunkt Innovation liegt mit einem Zusagevolumenvon 0,4 Mrd. EUR deutlich unter dem Rekordniveau des vergangenenJahres von 3 Mrd. EUR. Grund für die deutliche Unterschreitungdes Vorjahreswertes ist hauptsächlich die überproportionalstarke Nachfrage im ERP-Digitalisierungs- und Innovationskreditim Vorjahr. Zwischenzeitlich wurden die Förderbedingungen indiesem Programm stärker fokussiert, was zu einem Rückgang derNachfrage führte. Mitte dieses Jahres wurde in einem weiterenSchritt diese Förderung auch für Innovative Unternehmen undGründer erweitert.Das Segment Private Kunden erreicht ein Fördervolumen von 15 Mrd. EUR (15,3 Mrd.EUR) und liegt damit im Wesentlichen auf Vorjahresniveau.- Das Zusagevolumen im Schwerpunkt Wohnen & Leben übertrifft mit5,0 Mrd. EUR den Vorjahreswert (3,4 Mrd. EUR). Haupttreiberhierfür ist das im vergangenen Jahr neu eingeführteBaukindergeld. Mit dem Zuschuss wird aus Mitteln des Bundes derErsterwerb von selbstgenutzten Wohnimmobilien für Familien mitKindern gefördert. Das Baukindergeld hat das förderpolitischeZiel, die im europäischen Vergleich sehr niedrigeWohneigentumsquote von Familien in Deutschland zu erhöhen.- Der Förderschwerpunkt Energieeffizienz & Erneuerbare Energie beiPrivatkunden liegt dabei mit 8,7 Mrd. EUR unter dem Rekordniveaudes vergangenen Jahres (10,4 Mrd. EUR). Zurückzuführen ist diesvornehmlich auf die derzeit gute Kreditversorgung am Markt fürBaufinanzierungen in Deutschland.- Leicht rückläufig ist die Nachfrage in den FörderschwerpunktenBildung (1,3 Mrd. EUR, Vorjahreszeitraum 1,5 Mrd. EUR).Insbesondere zeigt sich dies im KfW-Studienkredit. Eine Vielzahlder Studierenden profitiert bei der guten konjunkturellen Lagevon stärkerer Unterstützung aus dem Elternhaus oder derVerwandtschaft.Das Geschäftsfeld Individualfinanzierung & Öffentliche Kundenerzielt zum dritten Quartal 2019 ein Zusagevolumen von rd. 5,1Mrd. EUR und liegt unter dem Wert des Vorjahres (6,2 Mrd. EUR).Das Geschäftsvolumen für Kommunale & Soziale Infrastruktur übertrifft mit 2,6Mrd. EUR den Vorjahreswert (2,3 Mrd. EUR). Neben der Basisförderung fürallgemeine Infrastrukturinvestitionen von Kommunen sowie kommunalen und sozialenUnternehmen tragen dabei auch die Programme zur Unterstützung der Energiewendeim kommunalen Bereich mit 0,7 Mrd. EUR substanziell zu der positiven Entwicklungbei. Erstmalig wurden auch Zuschüsse im neuen Förderansatz "Modellprojekte SmartCities" in Höhe von 60 Mio. EUR zugesagt.Die Individualfinanzierung Banken & Landesförderinstitute liegt mit einemZusagevolumen von 2,2 Mrd. EUR deutlich unter dem hohen Vorjahreswert (3,8 Mrd.EUR), welcher u.a. durch großvolumige Verträge innerhalb der GlobaldarlehenLeasing geprägt war.In der Individualfinanzierung Unternehmen beträgt das Zusagevolumen 206 Mio. EUR(98 Mio. EUR). Hierfür waren die Abschlüsse des neu eingeführten KfW-Kreditesfür Wachstum ausschlaggebend.In den ersten drei Quartalen des Jahres 2019 erreicht das Geschäftsfeld KfWCapital insgesamt Zusagen von 103 Mio. EUR (95 Mio. EUR). Mit Unterstützung desERP-Sondervermögens wurden bisher in diesem Jahr (30.09.) sieben VentureCapital-Fondsinvestments mit einem Volumen von insgesamt rd. 102 Mio. EURzugesagt (+29% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum: 79 Mio. EUR). Nach zwölfMonaten operativer Tätigkeit ist die Deal-Pipeline bis weit ins Jahr 2020 gutgefüllt, das Interesse der VC-Fonds-Community an KfW Capital ungebrochen hoch.Für das Gesamtjahr 2019 plant KfW Capital Investmentzusagen in Höhe von mehr als150 Mio. EUR, ab dem Jahr 2020 beabsichtigt der Fondsinvestor durchschnittlichrund 200 Mio. EUR p.a. in deutsche und europäische VC-Fonds zu investieren. Zielvon KfW Capital ist es, den VC-Markt so zu stärken, dass innovativeTechnologieunternehmen in Deutschland durch finanzstärkere Fonds besseren Zugangzu Wachstumskapital erhalten.Bei der KfW IPEX-Bank, die das Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierungverantwortet und Finanzierungen zur Förderung von Wettbewerbsfähigkeit undInternationalisierung deutscher und europäischer Unternehmen bereitstellt,liegen die Neuzusagen mit insgesamt 17,5 Mrd. EUR weiterhin deutlich über demNiveau des Vorjahreszeitraums (11,9 Mrd. EUR). Wesentlicher Treiber ist derdeutliche Anstieg des Geschäftsvolumens aus der Bankenrefinanzierung desSchiffs-CIRRs und ERP-Exportfinanzierungsprogramms (3,5 Mrd. EUR, Vorjahreswert0,9 Mrd. EUR). Zum insgesamt guten Neugeschäftsvolumen des originärenKreditgeschäfts haben alle Geschäftssparten gleichmäßig beigetragen, hierinspiegelt sich die Branchenexpertise und Strukturierungskompetenz der nachSektoren aufgestellten KfW IPEX-Bank wider. Den höchsten Anteil hat - wiebereits im Vorquartal - die Geschäftssparte Maritime Industrie mit 2,7 Mrd. EUR(1,6 Mrd. EUR). Weitere Schwerpunkte bilden die Geschäftssparten Energie undUmwelt mit 2,3 Mrd. EUR (2,3 Mrd. EUR) sowie Finanzinstitutionen und TradeFinance ebenfalls mit 2,3 Mrd. EUR (1,6 Mrd. EUR).Das Zusagevolumen im Geschäftsfeld Förderung der Entwicklungs- undSchwellenländer liegt im dritten Quartal bei 3,5 Mrd. EUR (3,8 Mrd. EUR). Dabeihaben sich die Zusagen des Geschäftsbereichs KfW Entwicklungsbank imabgelaufenen Quartal deutlich erhöht und erreichen 2,6 Mrd. EUR. Derüberwiegende Teil der Haushaltsmittel - etwa eine Milliarde Euro - und knapp dieHälfte der Gesamtzusagen gingen an Länder in Afrika und dem Nahen Osten. Für dasGesamtjahr 2019 wird ein ähnlich hohes Zusagevolumen wie im Vorjahr (ca. 8,7Mrd. EUR) erwartet. Im dritten Quartal entwickelte sich auch das Neugeschäft derDEG erfreulich. Die Zusagen für Investitionen privater Unternehmen inEntwicklungs- und Schwellenländern erreichen 869 Mio. EUR (809 Mio. EUR). Davonsind 347 Mio. EUR für Finanzinstitute bestimmt, die damit beispielsweise lokalekleine und mittlere Unternehmen mit Krediten versorgen. 217 Mio. EUR werden fürInfrastruktur-Vorhaben etwa in den Sparten Erneuerbare Energien und Mobilfunkbereitgestellt. Regional betrachtet liegen die Zusagen für Investitionen inAsien mit rund 240 Mio. EUR vorn, dicht gefolgt von Lateinamerika mit 228 Mio.EUR und Afrika mit 227 Mio. EUR.Im Geschäftsfeld Finanzmärkte liegt das Fördervolumen zum dritten Quartal 2019bei 1.018 Mio. EUR (1.023 Mio. EUR). Davon wurden 841 Mio. EUR (739 Mio. EUR) inVerbriefungstransaktionen zur kapitalmarktorientierten Förderung desMittelstands investiert. Für das Green-Bond-Portfolio tätigte die KfWInvestitionen in acht Wertpapiere zur Förderung von Klima- undUmweltschutzprojekten mit einem Volumen von insgesamt 177 Mio. EUR (284 Mio.EUR).Zur Refinanzierung ihres Fördergeschäftes nahm die KfW per 30.09.2019langfristige Mittel im Gegenwert von 73,1 Mrd. EUR (61,7 Mrd. EUR) an deninternationalen Kapitalmärkten auf. Rund 52 % der Mittelaufnahme erfolgten inEuro, in US-Dollar wurden rund 27 % aufgenommen. Neben den beiden HauptwährungenEuro und US-Dollar wurden Anleihen in neun weiteren Währungen emittiert,darunter ist das britische Pfund die drittstärkste Währung (per 30.09., Anteil12 %). Bisher erfolgten 6,9 Mrd. EUR der Refinanzierung durch die Emission vonsieben Green Bonds in sieben Währungen. Im September wurde der bisher größte USDGreen Bond eines supranationalen, staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten(SSA-Segment) mit einem Volumen von 2 Mrd. USD begeben. DerRefinanzierungsbedarf für das Gesamtjahr 2019 beläuft sich auf 80 Mrd. EUR.Erfolgskennzahlen(in Mio. EUR) 01.01.2019 01.01.2018- 30.09.2019 - 30.09.2018Betriebsergebnis vorBewertungen(vor Förderaufwand) 1.295 1.125Förderaufwand 101 149Konzerngewinn 1.245 1.252Konzerngewinn vorIFRS-Effekten ausSicherungszusammenhängen 1.255 956Bilanzkennzahlen (in Mrd. EUR) 30.09.2019 31.12.2018Bilanzsumme 527,2 485,8Bilanzielles Eigenkapital 31,0 30,3Geschäftsvolumen 627,9 590,7Aufsichtsrechtliche Kennzahlen(in %)1) 30.09.2019 31.06.2019(Harte) Kernkapitalquote 21,1 % 21,2 %Gesamtkapitalquote 21,1 % 21,2 %1) Die ausgewiesene Kapitalquote für den 30.09.2019 berücksichtigt (im Gegensatzzum 30.06.2019) die Zwischenergebnisse des ersten Halbjahres 2019. 