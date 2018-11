Drittes Quartal 2018: KfW setzt Förderschwerpunkte auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Frankfurt am Main (ots) -- Gesamtfördervolumen von 51,3 Mrd. EUR- Inländische Förderung erreicht 34,7 Mrd. EUR- Starke Nachfrage nach Förderung von Innovation undDigitalisierung- Sehr großes Interesse am Baukindergeld- Anstieg internationale Finanzierungen auf 15,8 Mrd. EUR- Konzerngewinn von 1.252 Mio. EURDie KfW Bankengruppe hat in den ersten drei Quartalen 2018 ihrFördergeschäft leicht zurückgefahren und ein Fördervolumen von 51,3Mrd. EUR (Vorjahreszeitraum 54,7 Mrd. EUR) erzielt. In Deutschlandhat die KfW angesichts der starken konjunkturellen Entwicklung unddes anhaltenden guten Finanzierungsumfelds für private undgewerbliche Investoren ihre Förderung auf 34,7 Mrd. EUR (41,1 Mrd.EUR) reduziert. Eine besonders starke Nachfrage kann das imvergangenen Jahr neu aufgelegte Programm zur Digitalisierung undInnovation verzeichnen (3 Mrd. EUR, Vorjahreszeitraum 1 Mrd. EUR).Auch das im September neu eingeführte Baukindergeld, mit dem Familienbeim Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum unterstützt werden,erfreut sich einer sehr hohen Nachfrage (Stand 31.10.2018: rd. 30.000Anträge i. H. v. knapp 600 Mio. EUR). Die internationalenFinanzierungen der KfW sind auf 15,8 Mrd. EUR (12,9 Mrd. EUR)angestiegen. Zu dieser Entwicklung trägt hauptsächlich die KfWIPEX-Bank bei, die durch den Abschluss von großvolumigenFinanzierungen einen Zusageanstieg auf 11,9 Mrd. EUR (8,8 Mrd. EUR)erreicht. Auch die DEG schließt das dritte Quartal positiv mit 0,8Mrd. EUR (0,7 Mrd. EUR) ab. Der Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbankbewegt sich mit einem Zusagevolumen von 3,0 Mrd. EUR fast auf demVorjahresniveau (3,3 Mrd. EUR). Die Anteile an Finanzierungen mitMittelstandsbezug wie auch die Quote der Kima- undUmweltschutzförderung in der KfW entwickeln sich weiter stabil(Mittelstandsquote 43 %, Umweltquote 40 %)."Das Förderjahr 2018 ist bislang gut verlaufen. Die KfW-Förderungatmet mit den konjunkturellen Rahmenbedingungen. Auf Grund des gutenFinanzierungsumfeldes und der gesamtwirtschaftlichen Lage fokussiertdie KfW ihre Förderung auf zukunftsrelevante Felder wie Innovation,Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Damit wird die KfW ihremFörderauftrag gerecht", sagt Dr. Günther Bräunig,Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe.Die Ertragslage hat sich in den ersten drei Quartalen mit einemKonzerngewinn von 1.252 Mio. EUR aufgrund eines sehr gutenBewertungsergebnisses oberhalb des bereits guten Vorjahresniveaus(1.099 Mio. EUR) und damit deutlich besser als erwartet entwickelt.Ausschlaggebend ist hier zum einen die sehr niedrigeKreditrisikovorsorge. Zum anderen haben die rein IFRS-bedingtenEffekte aus der Bewertung von Derivaten, die zu Sicherungszweckeneingesetzt werden, die Entwicklung der Ertragslage mit 296 Mio. EURdeutlich positiv beeinflusst (Vorjahr 126 Mio. EUR). Der für dieSteuerung der KfW relevante Konzerngewinn vor IFRS-Effekten ausSicherungszusammenhängen liegt daher mit 956 Mio. EUR aufVorjahresniveau (973 Mio. EUR)."Im dritten Quartal hat sich die positive Ergebnisentwicklungweiter fortgesetzt. Dabei wurde der margenbedingte Rückgang desoperativen Ergebnisses durch die sehr niedrige Risikovorsorgeüberkompensiert. Für das Gesamtjahr erwarten wir einüberdurchschnittliches Ergebnis oberhalb des langfristigenErgebnispotenzials der KfW, auch wenn das vierte Quartal traditionelletwas schwächer ausfällt", sagt Dr. Bräunig, Vorstandsvorsitzenderder KfW Bankengruppe.Das Betriebsergebnis vor Bewertungen (vor Förderaufwand) beträgt1.125 Mio. EUR (1.320 Mio. EUR). Dabei stellt der Zinsüberschuss (vorFörderaufwand) mit 1.797 Mio. EUR (1.993 Mio. EUR) unverändert diewesentliche Ertragsquelle der KfW dar.Der Förderaufwand - im Wesentlichen Zinsverbilligungen aus demNeugeschäft - liegt mit 149 Mio. EUR im aktuellen Zinsumfeldunverändert auf einem niedrigen Niveau (167 Mio. EUR).Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft hat die Ertragslage entgegender Planungsannahmen mit 34 Mio. EUR sehr moderat belastet (Vorjahr140 Mio. EUR). Neben der weiterhin guten Wirtschaftslage haben sichdie Eingänge aus abgeschriebenen Forderungen positiv auf dasRisikovorsorgeergebnis ausgewirkt. Aus dem Beteiligungs- undWertpapierportfolio des Konzerns resultiert insgesamt ein positiverErgebniseffekt von 96 Mio. EUR (2 Mio. EUR) aufgrund positiverBewertungsergebnisse und Veräußerungserlöse aus demBeteiligungsgeschäft der DEG und dem GeschäftsfeldIndividualfinanzierung & öffentliche Kunden.Die Bilanzsumme liegt mit 481,8 Mrd. EUR leicht über dem Niveaudes 31.12.2017 (472,3 Mrd. EUR).Die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalquoten des Konzerns bewegensich weiterhin auf einem guten Niveau. Die Gesamtkapitalquote beträgtper 30.09.2018 20,1 % (30.06.2018: 19,9 %). Der leichte Anstieg imdritten Quartal resultiert im Wesentlichen aus der Anrechnung derZwischengewinne des ersten Halbjahres 2018 bei leicht gegenläufigerNeugeschäftsentwicklung.Ergebnisse der Förderaktivitäten im EinzelnenDas Geschäftsfeld Mittelstandsbank & Private Kunden erzielt zumEnde des dritten Quartals Zusagen in Höhe von 28,4 Mrd. EUR (33,9Mrd. EUR). Auf das Segment Mittelstandsbank entfällt davon einFördervolumen von 13,2 Mrd. EUR (16,8 Mrd. EUR).Der Förderschwerpunkt Innovation übertrifft mit einemZusagevolumen von 3 Mrd. EUR das hohe Vorjahresniveau von knapp 1Mrd. EUR. Die Nachfrage hat sich im Wesentlichen auf den bereits imzweiten Halbjahr 2017 eingeführten ERP-Digitalisierungs- undInnovationskredit konzentriert. Um der hohen Nachfrage gerecht zuwerden und dieses wichtige Finanzierungsangebot auch weiterhinanbieten zu können, wurden die Förderbedingungen zwischenzeitlichstärker fokussiert.Gründung & Unternehmensinvestitionen erreichen ein Fördervolumenvon insgesamt 4,7 Mrd. EUR (7,7 Mrd. EUR). Eine rückläufigeEntwicklung hat hierbei der KfW-Unternehmerkredit aufgrund desallgemein guten Finanzierungsumfeld verzeichnet (1,6 Mrd. EUR;Vorjahreszeitraum 4,5 Mrd. EUR), wohingegen die Gründungsfinanzierungmit 2,6 Mrd. EUR das starke Vorjahresvolumen hält (2,7 Mrd. EUR). DerSchwerpunkt Energieeffizienz & Erneuerbare Energien bei gewerblichenKunden erzielt insgesamt ein Zusagevolumen von 5,4 Mrd. EUR (8,1 Mrd.EUR). Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf der schwächerenNachfrage im Bereich Erneuerbare Energien. Das KfW-ProgrammErneuerbare Energien Standard erzielte erwartungsgemäß niedrigereNachfrage als im Vorjahreszeitraum, die insbesondere auf Änderungendes Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zurückzuführen sind. (1,1Mrd. EUR, Vorjahresniveau 3,5 Mrd. EUR).Das Segment Private Kunden erreicht zum 30.09.2018 einFördervolumen von 15,3 Mrd. EUR (17,1 Mrd. EUR).Das zum 18.9.2018 gestartete Baukindergeld erfreut sich hoherNachfrage. In den ersten zwei Wochen bis zum Quartals Ende gingenbereits Anträge i. H. v. rund 320 Mio. EUR ein. Dies entspricht einerFörderung von rd. 15.000 Antragstellern. Zum 31.10.2018 liegenAnträge i. H. v. knapp 600 Mio. EUR von rd. 30.000 Antragstellernvor.Im Förderschwerpunkt Energieeffizienz & Erneuerbare Energie beiPrivatkunden beträgt das Fördervolumen 10,4 Mrd. EUR (11,7 Mrd. EUR).Dazu hat die Programmfamilie Energieeffizient Bauen und Sanieren denHauptbeitrag geleistet. Dabei liegt das energieeffiziente Bauen knappunter dem sehr hohen Vorjahresniveau. Stärker nachgefragt wurdenjedoch die Programme zur energieeffizienten Sanierung vonBestandsimmobilien (3,3 Mrd. EUR, Vorjahreszeitraum 2,8 Mrd. EUR).Leicht rückläufig ist die Nachfrage in den FörderschwerpunktenBildung sowie Wohnen & Leben, zu dem auch das Programm AltersgerechtUmbauen zählt. Hier wird ein Fördervolumen von insgesamt 4,8 Mrd. EUR(5,4 Mrd. EUR) erreicht.Das Geschäftsfeld Individualfinanzierung & Öffentliche Kundenerzielt zum Ende des dritten Quartals ein Zusagevolumen von 6,2 Mrd.EUR und liegt damit unter dem Vorjahreswert (7,2 Mrd. EUR).Das Zusagevolumen für Kommunale & Soziale Infrastruktur von 2,3Mrd. EUR unterschreitet das Vorjahresniveau (2,9 Mrd. EUR). DieseEntwicklung ist maßgeblich auf die verbesserte Finanzsituation derKommunen bei gleichzeitigen Kapazitätsengpässen in Verwaltung undBauwirtschaft zurückzuführen. Neben der Basisförderung für allgemeineInfrastrukturinvestitionen von Kommunen mit einem Zusagevolumen von1,6 Mrd. EUR leistet auch die Förderung für Energieeffizientes Bauenund Sanieren im kommunalen Bereich mit 0,6 Mrd. EUR einensubstanziellen Anteil.Die Individualfinanzierung Banken erreicht mit einemVertragsvolumen von 3,8 Mrd. EUR in Summe den Vorjahreswert (3,8 Mrd.EUR). Maßgeblich hierfür ist insbesondere die lebhafte Nachfrage nachGlobaldarlehen für Leasinginvestitionen und Refinanzierungenbundesgedeckter Exportkredite. Die Allgemeine Refinanzierung derLandesförderinstitute liegt mit einem Vertragsvolumen von 1,7 Mrd.EUR unter dem Vorjahreswert von 3,0 Mrd. EUR.In der Individualfinanzierung Unternehmen beträgt dasZusagevolumen 98 Mio. EUR und liegt damit deutlich unter demVorjahresniveau (469 Mio. EUR). Zwei große Einzelengagements imOffshore-Windenergiebereich hatten 2017 zu dem deutlich höheren Wertgeführt. Der neu gestartete KfW Kredit für Wachstum alsNachfolgeprogramm des KfW Konsortialkredits befindet sich noch in derMarkteinführungsphase.In den ersten drei Quartalen des Jahres 2018 hat sich dasFördervolumen der Beteiligungsfinanzierung mit 94,7 Mio. EUR imVergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt (49 Mio. EUR, + 93 %). DerGrund für den Anstieg sind höhere ERP-VentureCapital-Fondsinvestments (von 18,4 Mio. EUR auf 79,2 Mio. EUR). ImAugust 2018 wurde die KfW Capital, als 100%ige Beteiligungstochterder KfW, gegründet; zum 15.10.2018 hat das Finanzunternehmen dasoperative Geschäft aufgenommen. Die KfW Capital wird mitUnterstützung des ERP-Sondervermögens die Wagniskapital- undBeteiligungsfinanzierung substantiell ausbauen: In den nächsten zehnJahren werden rd. 2 Mrd. EUR in Venture Capital-Fonds investiert, umden Zugang zu Kapital für junge, innovative Technologieunternehmen inder Wachstumsphase in Deutschland durch finanzstärkere Fonds zuverbessern.Im Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung, das durch dieKfW IPEX-Bank verantwortet wird, wurde Neugeschäft in Höhe von 11,9Mrd. EUR zugesagt. Das Volumen der Neuzusagen liegt damit deutlichüber dem Niveau des Vorjahreszeitraumes (8,8 Mrd. EUR).Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere hohe Einzelzusagen wie z.B.die für ein LNG-angetriebenes Kreuzfahrtschiff, das auf der MeyerWerft für Carnival gebaut wird, sowie eine Reihe mittelgroßerFinanzierungen im Bereich Erneuerbare Energien wie z.B. die desWindparks Triton Knoll vor der britischen Küste. Schwerpunkte derGesamtzusagen bilden die Geschäftssparten Energie und Umwelt mit 2,3Mrd. EUR (1,6 Mrd. EUR), Grundstoffindustrie mit 2,1 Mrd. EUR (1,3Mrd. EUR) sowie Maritime Industrie mit 1,6 Mrd. EUR (1,2 Mrd. EUR).Das Zusagevolumen im Geschäftsfeld Förderung der Entwicklungs- undSchwellenländer liegt bei 3,8 Mrd. EUR (4,0 Mrd. EUR). Im drittenQuartal haben sich die Zusagen des Geschäftsbereichs KfWEntwicklungsbank deutlich erhöht und erreichen zum Stichtag 30.9.20183,0 Mrd. EUR. Damit liegen sie fast auf Vorjahresniveau (3,3 Mrd.EUR). Der überwiegende Teil der Haushaltsmittel (69%) und knapp dieHälfte der Gesamtzusagen gingen an Länder in Afrika und dem NahenOsten. Für das Gesamtjahr 2018 wird ein ähnlich hohes Zusagevolumenwie im Vorjahr (ca. 8,2 Mrd. EUR) erwartet. Auch das Neugeschäft derDEG hat im dritten Quartal deutlich zugelegt. Zum 30.09.2018 konntesie 809 Mio. EUR (732 Mio. EUR) für Investitionen privaterUnternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern zusagen. 314 Mio.EUR davon sind für Afrika bestimmt (168 Mio. EUR). Finanziert werdendamit unternehmerische Vorhaben insbesondere in den SektorenInfrastruktur und Finanzdienstleistungen. Auch das deutsche Geschäftentwickelte sich erfreulich: 218 Mio. EUR stellte die DEG fürInvestitionen deutscher Firmen und mit deutscher Beteiligung bereit(157 Mio. EUR).Im Geschäftsfeld Finanzmärkte liegt das Fördervolumen zum drittenQuartal 2018 bei 1.023 Mio. EUR (1.056 Mio. EUR). Davon wurden 739Mio. EUR (799 Mio. EUR) in Verbriefungstransaktionen zurkapitalmarktorientierten Förderung des Mittelstands investiert. Fürdas Green-Bond-Portfolio tätigte die KfW Investitionen in achtWertpapiere zur Förderung von Klima- und Umweltschutzprojekten miteinem Volumen von insgesamt 284 Mio. EUR (257 Mio. EUR).Zur Refinanzierung ihres Fördergeschäftes nahm die KfW per30.09.2018 langfristige Mittel im Gegenwert von 61,7 Mrd. EUR (67,1Mrd. EUR) an den internationalen Kapitalmärkten auf. Rund 61 % derMittelaufnahme erfolgte in Euro, in US-Dollar wurden rund 28 %aufgenommen. Neben den beiden Hauptwährungen Euro und US-Dollarwurden Anleihen in zehn weiteren Währungen emittiert, darunter istdas britische Pfund die drittstärkste Währung (per 30.09. Anteil 6%). Bisher erfolgte 0,6 Mrd. EUR der Refinanzierung durch dieEmission von Green Bonds. Durch die kontinuierliche Präsenz im GreenBond Markt sowie den weiteren Ausbau der eigenen Green-Bond-Kurvemöchte die KfW das Thema "Sustainable Finance" weiterhin langfristigunterstützen. Der Refinanzierungsbedarf für das Gesamtjahr 2018beläuft sich auf 75 bis 80 Mrd. EUR.Erfolgskennzahlen(in Mio. EUR)| 01.01.2018 | 01.01.2017- -30.09.2018 30.09.2017Betriebsergebnis vor Bewertungen(vor Förderaufwand)| 1.125 | 1.320Förderaufwand| 149 | 167Konzerngewinn| 1.252 | 1.099Konzerngewinn vor IFRS-Effekten ausSicherungszusammenhängen| 956 | 973Bilanzkennzahlen(in Mrd. 