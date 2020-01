Drittes Jahr in Folge: SWR Koproduktion für Oscar nominiert (FOTO)

Baden-Baden / Stuttgart (ots) - "Eine Klinik im Untergrund - The Cave" von FerasFayyad in der Kategorie "Documentary Feature" nominiertDer in Zusammenarbeit mit dem SWR produzierte Dokumentarfilm "Eine Klink imUntergrund - The Cave" ist für einen Academy Award ("Oscar") in der Kategorie"Bester Dokumentarfilm" nominiert. Aus 159 Dokumentarfilmen gingen fünf Filme indie Endauswahl. Die Oscar-Trophäen werden am 9. Februar (Ortszeit) in LosAngeles verliehen. Der Film wird am 1. Juli 2020 um 22:45 Uhr im Erstengesendet.SWR Intendant Kai Gniffke"Ich freue mich, dass der SWR zum dritten Mal in Folge für den bedeutendstenaller Preise in der Kategorie 'Documentary Feature' nominiert ist. Die SWRKoproduktion "The Cave" zeigt uns am Beispiel einer mutigen Frau den Wert desDokumentarfilms: Er führt uns ganz nah an Orte und Menschen heran und macht soSchicksale erlebbar, die für uns sonst hinter Nachrichtenmeldungen verborgenbleiben würden", kommentiert SWR Intendant Kai Gniffke. Zum Film Anfang 2018saßen in Ost-Ghouta bei Damaskus rund 400.000 Menschen fest, bedroht von Kämpfenzwischen dem syrischen Regime, seinen russischen Verbündeten und den Rebellen.Die letzte Bastion der Hoffnung für die eingekesselten Bewohner und ihre Kinderist eine Klinik im Untergrund, genannt "The Cave". Die Kamera begleitet einkleines Team unter der Leitung der jungen Kinderärztin Dr. Amani in denweitverzweigten Gängen des Krankenhauses bei ihrem unermüdlichen Einsatz, unterLebensgefahr das Leben ihrer Patienten zu retten. Nach schweren Bombardierungenund einem Giftgaseinsatz sorgt Dr. Amani für eine möglichst geregelte Versorgungund legt selbst Hand an. Als Frau in Führungsposition muss sie sich in einerpatriarchalischen Gesellschaft immer wieder zur Wehr setzen. Der syrischeFilmemacher Feras Fayyad ("Last Men in Aleppo, u.a. Oscarnominierung 2018")schafft mit seinem zweiten Dokumentarfilm über seine syrische Heimat in Zeitendes Krieges ein weiteres, einzigartiges Zeitdokument.Produktion"Eine Klinik im Untergrund - The Cave" ist eine Koproduktion des SWR mit DanishDocumentary Kopenhagen und ma.ja.de Berlin und spielt ausschließlich in derunterirdischen Klinik "The Cave" in Ost-Goutha.Der Film wird am 1. Juli 2020 22:45 Uhr im Ersten gesendet.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/oscarnominierung-the-cave-eine-klinik-im-untergrundFotos über www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, daniela.kress@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4490909OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell