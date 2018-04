Mainz (ots) -Genre-Mix aus Krimi und Komödie: Am Montag, 30. April 2018, 20.15Uhr, ist die Polizistenfamilie Germinger zum dritten Mal gemeinsam imEinsatz - mehr oder weniger. Denn offiziell kümmern sich in"Schwarzach 23 - Und der Schädel des Saatans" nur HauptkommissarFranz Germinger junior (Maximilian Brückner) und seine Schwester,Polizistin Anna Germinger (Marlene Morreis), um den neuen Fall. Dochauch Vater Germinger (Friedrich von Thun), Mutter Erika (GundiEllert) und Familienfreund Karl Obermaier (Jockel Tschiersch),allesamt wohnhaft in Schwarzach 23, mischen sich wieder fröhlich indie Ermittlungen ein und sorgen dafür, dass der Haussegen gehörigschief hängt. Regie führte erneut Matthias Tiefenbacher, das Drehbuchstammt wieder von Christian Jeltsch.Auf einer Vogelscheuche prangt der echte Schädel eines Bauern. DerTote, Herbi Zidinger, war einer der größten Maisbauern in der Gegendund wenig beliebt. Des Mordes verdächtig ist sein Sohn Alois (DavidZimmerschied), der öffentlich gegen das Geschäft des Vaters mitMonokulturen wetterte und ihn für die wirtschaftliche Misere seineseigenen Bio-Hofes verantwortlich macht. Aber auch Eifersucht könnteein Tatmotiv sein: Herbi war noch mit seiner Ehefrau Klaudia (MarionMitterhammer) verheiratet, lebte aber auf dem Hof mit deren SchwesterLucy (Franziska Schlattner) zusammen, die ein Kind von ihm erwartet.Und wieso will Saatgutvertreter Joon de Ville (Dominique Horwitz),ein Freund des Opfers, die Polizeiarbeit ständig mit dienlichenHinweisen unterstützen und gleichzeitig seine alte Liebe ErikaGerminger zurückgewinnen?http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/schwarzach23Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell